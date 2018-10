Affiner les réglages de l'instrumentation

Un télescope solaire européen avec des instruments à la pointe de la technologie

Afin de nous aider à mieux comprendre les phénomènes solaires, le télescope solaire européen (EST) s'appuie sur des mesures de haute précision. Le projet GREST a développé des instruments d'et de spectroscopie pour permettre de fairelaau niveau supérieur.Leest unequi constitue un modèle essentiel pour comprendre le reste de l'. Lesolaire européen (EST) a pour mission principale d'observer le Soleil de près – la seule étoile pouvant être étudiée à haute résolution. Mais cetteattentive des processus solaires repose sur unecapable de fournir des résultats à la plus petite échelle et dans les moindres détails possibles.L'équipe GREST, financée par l'UE, s'est efforcée d'obtenir une résolution spatiale élevée au moyen de modèles, de tests et de prototypes d'instruments cruciaux destinés aux futures infrastructures au sol pour lasolaire, et en particulier au télescope solaire européen (EST). Outre le fait d'offrir croissance et diversité aux marchés existants, les innovations combinées de GREST augmenteront également la demande en main-d'œuvre qualifiée dans le secteur des technologies de pointe.En présentant l'aspect multidisciplinaire de GREST, M. Manuel Collados, coordinateur du, explique: "Les discussions les plus passionnantes ont porté sur la manière de faire progresser les techniques actuelles pour répondre aux spécifications de l'EST. Des scientifiques et des ingénieurs duuniversitaire et de l'industrie ont par exemple discuté de la façon de développer des détecteurs plus grands, plus rapides et plus efficaces, surpassant ainsi les solutions actuelles."Les travaux issus de ces discussions ont débouché sur un certaind'innovations cruciales, notamment des étalons de mesure de précision nanométrique ainsi que deux options IFU (unitéde champ) – l'une basée sur des découpeurs d'image et l'autre sur l'utilisation de microlentilles – pour des observations à haute résolution spatiale. Unde simulation a également été développé pour modéliser le comportement de miroirs déformables (DM) inclinés pour l'multi-conjuguée (MCAO), ce qui était indispensable pour garantir que l'EST atteigne la haute résolution spatiale requise.Les observations solaires nécessitant une évolution significative au niveau des, l'équipe s'est penchée avec succès sur la faisabilité d'une nouvelle technologie de mise en cache des charges (basée sur la technologie des transistors à effet deà canal P appauvri – DEPFET), permettant de concevoir, de construire et de tester un prototype. Cette technique est susceptible de jeter les bases d'unede nouvelle génération pour la spectro-polarimétrie de haute précision. Sur la base des résultats obtenus, un concept de caméra polarimétrique, prête à l'emploi pour des applications scientifiques, et unedeconcernant sa mise en œuvre ont été définis.De plus, un prototype de caméra grand format (4k x 4k) à lecture rapide, faibleet, basé sur la technologie scientifique Complementary metal oxide semiconductor (sCMOS), a été réalisé, offrant une possibilité de stockage in situ allant jusqu'à quatre images indépendantes.L'évaluation a montré que le prototype de la caméra répondait aux spécifications EST, une telle adéquation n'étant actuellement disponible sur aucun autre appareil,ou pas.L'arrivée des télescopes et des instruments de nouvelle génération, et en particulier des détecteurs modernes grand format, s'accompagne de la nécessité de disposer de grands modulateurs de. Au sein du projet GREST, un certain nombre de retardateurs variables àgrand format ont été fabriqués et testés avec succès par le biais de différentes approches, notamment avec des cellules nématiques alignées dans des configurations anti-parallèle, parallèle ainsi qu'avec des cellules ferroélectriques.L'activité magnétique solaire provoque des changements sur Terre, susceptibles d'affecter des millions de personnes, à court et à long terme. Être capable de mieux comprendre le lien entre led'et leterrestre, afin de prévoir les perturbations spatiales induites par le Soleil, pourrait permettre d'en atténuer plus efficacement les effets.En examinant les mécanismes physiques à l'œuvre dans l'solaire avec une précision sans précédent, l'EST permettra de s'attaquer à des problèmes qui nous intriguent depuis longtemps, comme: la structure et l'évolution des champs magnétiques solaires, y compris des taches solaires; l'émergence de champs magnétiques à travers lasolaire; laet lede la; le mécanisme de déclenchement des éruptions solaire et le couplage magnétique dans l'atmosphère solaire.Comme le précise M. Collados, "les progrès réalisés par GREST constituent un pas en avant important pour que les promesses de l'EST se concrétisent. Cela a non seulementune excellente occasion de développer de nouvelles applications à partir de technologies de pointe, mais aussi renforcé la coopération entre le monde universitaire et l'industrie, ce qui s'est déjà traduit par la mise aude nouveaux dispositifs."En plus de s'avérer utiles pour les observations solaires, les technologies des détecteurs grand format devraient également profiter à bien d'autres applications se basant sur des observations astronomiques à haute résolution, comme la détection d'objets à proximité de la Terre ainsi que les études de pulsars, et devraient ouvrir de nouveaux marchés enélectronique à transmission (TEM), en cristallographie des protéines et en tomographie à rayons X.Pour finaliser ses travaux, l'équipe poursuit ses activités de, de fabrication, de test, de mise au point et de validation des différentes technologies, en laboratoire et in situ.Voir aussi:- http://www.est-east.eu/est/index.- https://www.techno-science.net/actualite/nouveaux-instruments-telescope-solaire-europeen-N16622.html