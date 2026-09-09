💥 James-Webb beobachtet das Innere einer Supernova 84 Tage lang

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat dieselbe Supernova von ihrem Helligkeitsmaximum bis zu dem Zeitpunkt verfolgt, an dem ihre inneren Schichten direkt beobachtbar wurden.

Das Objekt mit der Bezeichnung SN 2025rbs befindet sich in einer Entfernung von etwa 14,5 Megaparsec, also rund 47 Millionen Lichtjahren. Es gehört zum Typ Ia. Diese Explosionen treten auf, wenn ein Weißer Zwerg, der sehr dichte Überrest eines Sterns, eine unkontrollierte Kernreaktion durchläuft, die ihn zerstört.

Künstlerische Darstellung einer Supernova vom Typ Ia: In einem Doppelsternsystem explodiert ein Weißer Zwerg, nachdem er Materie des benachbarten Sterns angesammelt hat.

Bildnachweis: University of Warwick/Mark Garlick

Die Forschenden beobachteten SN 2025rbs dreimal mit James-Webb: 1, 23 und 84 Tage nach ihrem sichtbaren Helligkeitsmaximum. Diese Daten kombinierten sie mit Beobachtungen vom Boden aus. Insgesamt deckt die Untersuchung Wellenlängen vom sichtbaren Licht bis zum für unsere Augen unsichtbaren mittleren Infrarot ab.

Diese Abdeckung bietet einen besonderen Vorteil. Zu Beginn bleibt die ausgeworfene Materie dicht genug, um einen Teil des Inneren zu verdecken. Mit ihrer Ausdehnung wird sie allmählich transparenter. Die Astronomen können dann immer tiefer liegende Regionen beobachten.

Bereits am Helligkeitsmaximum erhielt James-Webb für eine Supernova vom Typ Ia in diesem Stadium ein einzigartiges Spektrum im mittleren Infrarot. Ein Spektrum zerlegt das Licht nach seinen Wellenlängen. Die gewonnenen Signaturen ermöglichen es, chemische Elemente zu identifizieren und die Geschwindigkeiten der Materie abzuschätzen, die sie enthält.

Nach 23 Tagen zeigte das mittlere Infrarot bereits hauptsächlich Emissionen, die von transparenter gewordener Materie erzeugt wurden. Am 84. Tag hatte dieser Teil des Spektrums die von Astronomen als Nebelphase bezeichnete Phase erreicht. Das sichtbare Licht und das nahe Infrarot zeigten dagegen noch einen laufenden Übergang.

Die Daten enthüllen außerdem eine Schichtstruktur. Stabiles Nickel tritt vor allem bei den niedrigsten Geschwindigkeiten auf, also nahe dem Zentrum der Explosion. Radioaktives Kobalt nimmt mittlere Geschwindigkeiten ein. Argon befindet sich eher in den äußeren Bereichen. Diese Verteilung bewahrt eine Spur davon, wie der Weiße Zwerg explodiert ist.

Ein weiteres Detail lässt sich mit den Modellen noch nicht erklären. Die Berechnungen reproduzieren annähernd eine Signatur von Magnesium im nahen Infrarot, unterschätzen jedoch bestimmte Signaturen desselben Elements bei längeren Infrarotwellenlängen deutlich. Künftige Simulationen müssen diese Abweichung erklären, um die beobachteten Spektren besser mit den physikalischen Bedingungen der Explosion zu verknüpfen.