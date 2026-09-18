⚫ Mercúrio teria uma crosta de grafite (como nossas minas de lápis)

A superfície escura de Mercúrio pode ser o vestígio de uma surpreendente crosta de grafite formada nos primórdios do planeta. O grafite é uma forma cristalina natural do carbono puro, de cor cinza a preta, que compõe, entre outras coisas, a mina dos nossos lápis.
Para entender sua origem, é preciso voltar a uma época em que Mercúrio ainda era muito quente. Grande parte de suas rochas estava então derretida, formando um vasto oceano de magma. O carbono presente nessa mistura podia seguir vários caminhos: permanecer no magma, juntar-se ao núcleo metálico ou formar grafite.
Pesquisadores reproduziram em laboratório as condições que reinavam nas profundezas do jovem Mercúrio. Eles submeteram diferentes materiais a altas pressões e a temperaturas que podiam ultrapassar 2.000 °C. Em seguida, mediram como o carbono se distribuía entre a rocha derretida e o metal.
O resultado depende fortemente da quantidade de oxigênio disponível para as reações químicas. Mercúrio se formou em um ambiente muito pobre em oxigênio. Nessas condições específicas, o carbono entra menos facilmente no metal. Uma quantidade maior pode, portanto, permanecer no oceano de magma e depois se transformar em grafite quando ele esfria.
O grafite é muito menos denso do que as rochas e o metal ao seu redor. Ele pode, portanto, subir em direção à superfície do magma. Ao longo do resfriamento, essa separação teria produzido uma primeira crosta rica em grafite. Os pesquisadores calculam que a camada inicial que melhor corresponde às observações teria medido cerca de 40 a 120 metros de espessura.
Essa antiga superfície já não está intacta atualmente. Durante bilhões de anos, os impactos de meteoritos e a atividade vulcânica misturaram os materiais. A sonda MESSENGER, no entanto, detectou terrenos especialmente escuros e ricos em carbono. Essas observações já haviam levado à proposta da existência de uma antiga crosta flutuante de grafite.
O estudo também traz informações sobre o gigantesco núcleo de Mercúrio, que representa cerca de 70% da massa do planeta. Os cálculos indicam que o carbono só poderia estar presente ali em quantidade relativamente pequena. Por si só, ele dificilmente explicaria por que o núcleo é menos denso do que o ferro puro. O silício e o enxofre provavelmente desempenhariam um papel mais importante.
Esses resultados poderão ser comparados com novas medições de Mercúrio. A missão BepiColombo deve estudar sua superfície, sua composição e sua estrutura interna com vários instrumentos. Esses dados permitirão, em particular, determinar melhor a quantidade de carbono presente e testar o cenário dessa antiga crosta de grafite.