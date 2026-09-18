🌊 Saliências nas estrelas de nêutrons?

Uma estrela de nêutrons quase perfeitamente redonda poderia esconder minúsculas «montanhas» capazes de emitir continuamente ondas gravitacionais.
Uma estrela de nêutrons é o remanescente extremamente denso de algumas estrelas após sua explosão. Uma massa comparável à do Sol fica comprimida em uma esfera de algumas dezenas de quilômetros. Apesar do nome, as «montanhas» estudadas aqui não se parecem em absoluto com relevos terrestres.
A ideia diz respeito sobretudo ao interior do astro. Parte da matéria pode formar um superfluido, isto é, um líquido que flui sem a resistência habitual. Esse fluido contém vórtices microscópicos ligados à rotação da estrela. Alguns podem permanecer presos à crosta sólida.
Quando o superfluido e a crosta não giram exatamente à mesma velocidade, surge uma força sobre esses vórtices. Ela recebe o nome de força de Magnus, ou efeito Magnus. Os pesquisadores calcularam que ela poderia exercer uma pressão desigual sobre a crosta e deformar muito ligeiramente a distribuição da massa da estrela.
Essa deformação é importante porque uma estrela que gira sem ser perfeitamente simétrica pode produzir ondas gravitacionais. Essas ondulações do espaço-tempo seriam emitidas continuamente, ao contrário dos sinais breves provenientes, por exemplo, da colisão de duas estrelas de nêutrons.
O modelo utilizado continua sendo deliberadamente simplificado. Os pesquisadores representam a estrela como um cilindro infinitamente longo que compreende uma região fluida, uma fina camada externa e uma crosta. Essa geometria não reproduz um astro real, mas permite isolar o efeito físico estudado e estimar sua possível magnitude.
Os cálculos indicam que a força poderia produzir deformações suficientemente importantes para serem detectadas pelos detectores atuais e futuros. Seu tamanho real, no entanto, seria limitado por dois fatores: a resistência da crosta e a força com que os vórtices permanecem presos a ela.
A próxima etapa consiste em abandonar a geometria cilíndrica em favor de modelos estelares mais realistas. Será necessário calcular a forma de uma estrela inteira e representar melhor sua crosta, bem como a fixação dos vórtices, antes de estimar um sinal diretamente comparável às observações.