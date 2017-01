Explorer la nature ondulatoire de la matière

Des progrès dans le domaine de l'optique quantique

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le...)

envergure (L'envergure est la distance entre les extrémités des ailes. Le terme est valable pour définir un oiseau, un chiroptère, un avion...)

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux...)

micromètre (Un micromètre (symbole μm) vaut 10-6 = 0, 000 001 mètre.)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple...)

vide (Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone spatiale.)

vitesse (On distingue :)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus...)

ultra (ULTra (pour (en)« Urban Light Transport ») est un système de transport individuel de type Personal Rapid Transit (PRT), autrement dit un moyen de transport...)

graphène (Cet article ne doit pas être confondu avec l’article graphème.)

usage (L’usage est l'action de se servir de quelque chose.)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on appelle nœud (node)...)

diffraction (La diffraction est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle qui ne leur est pas complètement transparent ; le phénomène peut être interprété par la diffusion d'une onde par les points...)

photon (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement interagissent, cette interaction se traduit d'un point de vue...)

macromolécule (Une macromolécule est une très grande molécule. La notion de macromolécule a été introduite en 1922 par le chimiste allemand Hermann Staudinger. Un système formé par...)

métrologie (La métrologie est la science de la mesure au sens le plus large.)

interférence (En mécanique ondulatoire, on parle d'interférences lorsque deux ondes de même type se rencontrent et interagissent l'une avec l'autre. Ce phénomène apparaît souvent en optique avec les ondes lumineuses, mais...)

Explorer la nature ondulatoire de la matière

équation de Schrödinger (L'équation de Schrödinger, conçue par le physicien autrichien Erwin Schrödinger en 1925, est une équation fondamentale en physique quantique non-relativiste. Elle décrit...)

fondamentale (En musique, le mot fondamentale peut renvoyer à plusieurs sens.)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte...)

mécanique quantique (Fille de l'ancienne théorie des quanta, la mécanique quantique constitue le pilier d'un ensemble de théories physiques qu'on regroupe sous l'appellation...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

Les prochaines étapes de NANOQUEST

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme laser provient de l'acronyme anglo-américain « light amplification by...)

science des matériaux (La science des matériaux regroupe les domaines qui étudient la matière qui constitue les objets. Cela va des roches (en géologie) aux métaux en passant par les matériaux de...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à...)

Le projet NANOQUESTFIT, financé par l'UE, a réalisé des progrès majeurs dans le domaine prometteur de l'quantique.Cefinancé par l'UE était très ambitieux par sonet ses objectifs scientifiques, comme l'explique son coordinateur le professeur Markus Arndt de l'de Vienne. Son équipe a été la première à observer la délocalisation quantique, à l'échelle duet jusqu'à 10 ms, pour des molécules et des nanoparticules complexes, constituées de dizaines ou de plusieurs centaines d'fermement liés.Le projet NANOQUESTFIT se caractérisait par de solides bases théoriques et une forte visée technologique. Il voulait concevoir de nouvelles méthodes de synthèse chimique pour préparer des macromolécules et des nanoparticules avec une queue, dont il serait possible de préparer souspoussé des faisceaux avec une faible, et de les détecter avec une sensibilité au niveau de laLe projet a aussi développé des techniques quantiques, avec des séparateurs de faisceaux onde-matièreminces, jusqu'au niveau d'unmonocouche, et étudié l'dedepar réflexion. Il a aussi montré qu'un seulabsorbé peut servir de séparateur de faisceau cohérent pour une seule. "Très concrètement, notre projet est aussi la base de nouveaux systèmes demoléculaire, capables de mesurer avec une grande sensibilité des propriétés de molécules et de nanoparticules, car l'usage d'ondes-matières crée des franges d'quantiques servant en quelque sorte de règle nanométrique", commentait le professeur Arndt.Les chercheurs de NANOQUESTFIT ont exploré la nature ondulatoire de la matière, qui découle de l', la loi la plusde laquantique non relativiste. Elle prévoit que même des objets massifs peuvent se conduire comme des ondes et se délocaliser sur des distances macroscopiques, à condition d'être préparés adéquatement et de ne pas être perturbés. Cette délocalisation revient à dire que chaque particule peut être simultanément à plusieurs endroits.Les éléments d'optique quantique divisent en plusieurs trajets la fonction d'de chaque molécule ou groupe entrant, de manière cohérente (avec une relation fixe pour la phase). Ces divers faisceaux ondulatoires peuvent ensuite être recombinés par un ou plusieurs ensembles de séparateurs. "Durant NANOQUESTFIT, nous avons bien progressé dans cette voie. Nous avons conçu pour cela de nouveaux éléments nanomécaniques. Ils ont été percés de petits trous, jusqu'à 50 nm deet espacés de 100 nm", poursuit le professeur Arndt. "Nous avons montré qu'ils étaient tous utiles comme séparateurs de faisceaux ondes-matière. J'estime qu'il conviendra de repenser l'intérêt des masques de diffraction mécaniques. Ils sont compacts, fiables, et n'utilisent pas d'. Ils sont toujours très prometteurs pour réaliser des interféromètres atomiques compacts."Le professeur Arndt a confirmé que la détection ondes-matière est le prochain objectif, mais que le système doit encore être perfectionné. L'équipe du projet compte développer cette méthodologie, également en collaboration avec un constructeur dede renom international, et en s'élargissant vers laet la physique des agglomérats.Les partenaires du projet discutent d'autres idées, bien plus proches de la commercialisation. Elles visent des besoins et des aspects locaux de laquotidienne, pour faciliter le travail dans un laboratoire laser ou avec des spectromètres de. "C'est plutôt fréquent pour ce genre de projet: il engendre des idées adventices qui pourraient être utiles au-delà de l'objectif initial", souligne le professeur Arndt. "Mais l'une de nos priorités est d'améliorer la métrologie de molécules, d'agglomérats et de nanoparticules, et nous concentrerons nos efforts sur ce."Pour plus d'information voir: projet NANOQUESTFIT