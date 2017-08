On a testé Gearbest: avis 4/5 ****

Notre avis sur Gearbest

Le site de e-commerce spécialisé Gearbest commence à se faire un nom dans l'hexagone. Et pour cause: ce site chinois présente en effet du matériel électronique, allant des smartphones aux drones en passant par la maison connectée, à des prix souvent plus compétitifs que les traditionnels géants du e-commerce. Mais que l'on ne s'y trompe pas: il s'agit de produits qui, une fois votrepassée, seront pour beaucoup importés depuis la Chine.Et c'est bien là la particularité du site Gearbest. Nous avons l'habitude des géants bien implantés en France que sont les américains Amazon et eBay, ainsi que du français Cdiscount. Gearbest est pour sa part un site chinois dont l'expansion hors des frontières de la Chine est pleinement assumée, bien que débutante sur la France.Pour preuve, l'est initialement en anglais mais on peut la mettre en français, et les prix affichés changent légèrement d'une journée à l'autre. Ceci est la conséquence d'une fluctuation des devises entre l'euro affiché pour uneuropéen et le dollar utilisé pour référence.Premier constat: le choix est important...en étant très limité. Explication: on y trouve des grandes marques chinoises telles que Xiaomi ou OnePlus pour les smartphones, mais pas de marques telles queou Samsung. Par contre, on découvre des modèles estampillés de marques chinoises inconnues en France, en bon, visuellement attrayants et à un prix bien plus faible que les marques dont nous sommes habitués.Pour exemple du prix actuellement affiché pour des produits de marques de notoriété mondiale, nous avons le smartphone OnePlus 5 en version 8Go RAM et 128Go ROM qui se trouve frais de ports compris à 463.16 € sur Gearbest. Le même modèle se trouve à 579.05 € sur Amazon livraison incluse.Nous avons donc testé Gearbest avec l'achat d'une montre connectée. Un très: beaucoup de pages produits contiennent unede test, de même nature que les reviews que l'on trouve à la sortie de tous nouveaux produits électroniques qui se respectent.Une surprise: parmi les montres de marques inconnues, certaines sont estampillées "phonewatch", ou "Smartwatch Phone". Ce n'est pas une erreur de typographie, il s'agit d'un matérielentre une montre connectée et un. C'est à dire une montre pouvant recevoir une carte SIM, et permettant de téléphoner et accéder àen autonomie. Ou si vous préférez, un smartphone réduit que vous portez au. Ce qu'il faut retenir: vous trouverez sur Gearbest certains produits conçus initialement pour le marché asiatique, chinois en particulier, et totalement inconnus dans nos contrées.Nous décidons decommande d'un modèle de phonewatch, le "FINOW X5 Plus" pour un prix de 110.10€. L'achat se fait en ligne par carte bancaire, via le prestataire renommé et sérieux Worldpay. Nous recevons la confirmation de la commande.Grande différence que nous pouvons constater en comparaison avec des sites tels que Amazon ou Cdiscount: lede livraison. Pour cet article, il est annoncé entre 10 et 20. En réalité, il faut prévoir dans le haut de la fourchette. On a noté que le colis a transité de Chine continentale vers Hong-Kong, puis vers lapour finir en France et être livré.Concernant la facture, gros étonnement: il y est indiqué que le produit est bien une montre connectée, mais d'une valeur de 37.58 $ avec les frais de livraison. Un montant bien inférieur aux 110.10 € payés. Il est également annoncé que le produit est un "Gift" (cadeau).On devine fortement, vu les indications sur la facture, vu le chemin suivi par le colis, que tout a été optimisé pour passer aux travers des mailles de la douane et des taxes d'importation. En effet, au-delà d'une certaine valeur sur le produit (dépendant du type de produit), la douane française est en droit de vous demander de payer des taxes telles que la TVA sur les produits importés, frais de ports compris. Ceci est normal, il ne s'agit pas d'une amende ou autre PV, mais bien du paiement des taxes régulières.Mais ceci se fait selon les déclarations de l'expéditeur et par contrôles inopinés de la douane sur unde produits importés en France. Et avec un montant déclaré que quelques dizaines d'euros, le produit est vu comme ayant une valeur inférieure au seuil de taxation.Bien qu'en étant de bonne foi en tant que, rien n'interdit de recevoir chez soi, en mêmeque le colis, une facture de la douane à régler comprenant taxes et frais de dossiers. Cependant, notre expérience d'achat sur Gearbest ainsi que les expériences d'autres personnes qui nous ont apporté leurs témoignages, nous confirment que ceci est très rare. Et quoi qu'il en soit, les frais de douane ne sont dus que sur des produits dont la valeur est suffisamment élevée (dépendant de la catégorie de produit).Nous donnons une note de 4 sur 5 au marchant en ligne Gearbest. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un site chinois, les produits sont pour la plupart en importation, avec les conséquences que cela impliquent.Points positifs:(+) Site sérieux(+) Prix des produits très compétitifs(+) Accès à des produits innovants ciblés initialement pour le marché asiatique / chinois(+) Vidéos de review (tests de produits)Points négatifs:(-) Délais de livraison longs(-) Risque de frais de douane sur les produits chers, bien que peu probablePoints neutres mais à savoir:(x) Absence des produits occidentaux