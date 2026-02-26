🪐 La 4ème planète de ce système n'est pas "normale"

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



LHS 1903 est une petite étoile naine rouge plus froide et moins lumineuse que notre Soleil. Les scientifiques ont utilisé des télescopes spatiaux et terrestres pour découvrir quatre planètes en orbite autour de LHS 1903. Avec ces télescopes, ils ont classé les trois planètes les plus proches de l'étoile: la plus interne est rocheuse, et les deux suivantes sont des géantes gazeuses.

Notez que les distances et tailles des planètes ne sont pas à l'échelle — la quatrième planète externe est beaucoup plus petite que les trois autres planètes du système.

Crédit: ESA

Les méthodes pour détecter les exoplanètes

Autour d'une petite étoile, des astronomes ont observé un arrangement planétaire surprenant. Ce système orbite autour de LHS 1903, une naine rouge bien plus petite et moins brillante que notre Soleil.Les chercheurs ont identifié quatre corps célestes autour de cette étoile. Les trois planètes les plus proches suivent un schéma attendu: la première est rocheuse, comme la Terre, et les deux suivantes sont des géantes gazeuses, similaires à Jupiter.La surprise provient de la quatrième planète, située plus loin de l'étoile. Contrairement à ce que l'on observe habituellement, ce monde distant n'est pas une géante gazeuse, mais semble petit et dense, probablement rocheux. Cela confère au système une séquence inhabituelle: rocheuse, gazeuse, gazeuse, rocheuse.Ce résultat interroge les modèles établis. En effet, dans la majorité des systèmes, comme le nôtre, les planètes rocheuses se trouvent près de l'étoile, car la chaleur intense chasse les gaz légers. Plus loin, les températures plus basses permettent aux géantes gazeuses de se former en accumulant de l'hydrogène et de l'hélium. Le système de LHS 1903 ne respecte pas cette règle.Plusieurs hypothèses ont été examinées pour expliquer cette configuration. Les chercheurs ont écarté l'idée que les planètes aient changé de place ou que la planète rocheuse externe ait perdu son atmosphère lors d'une collision. Ils avancent plutôt que les planètes se soient formées l'une après l'autre, de l'intérieur vers l'extérieur. Chaque nouvelle planète aurait alors absorbé la poussière et le gaz autour d'elle, modifiant l'pour les suivantes.Ainsi, lorsque la quatrième planète s'est formée, le système avait peut-être déjà épuisé son gaz, un élément nécessaire à la création de géantes gazeuses. Cette observation indique que les systèmes planétaires peuvent évoluer de manières plus diverses qu'imaginé auparavant. L'étude d'autres étoiles similaires pourrait ainsi révéler de nouvelles architectures planétaires.La recherche d'exoplanètes, ces planètes en orbite autour d'autres étoiles, repose sur plusieurs techniques. L'une des plus courantes est la méthode des transits, qui observe les baisses de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle. Cette approche permet de déterminer la taille de la planète et sa distance par rapport à l'étoile, fournissant des indices sur sa composition.Une autre méthode importante est la vélocimétrie radiale, qui mesure les légères oscillations de l'étoile causées par l'attraction gravitationnelle des planètes. En analysant ces mouvements, les scientifiques peuvent estimer la masse des planètes. Combinées, ces techniques offrent une image plus complète des systèmes planétaires.Pour étudier LHS 1903, les astronomes ont utilisé à la fois des télescopes spatiaux, comme CHEOPS de l'Agence spatiale européenne, et des instruments au sol. Cette combinaison permet de recueillir desprécises sur la position et les caractéristiques des planètes, même autour d'étoiles peu lumineuses comme les naines rouges.Ces avancées technologiques rendent possible la découverte de systèmes atypiques. En affinant les méthodes de détection, les chercheurs espèrent trouver davantage de planètes dans des configurations inattendues.