🔭 3I/ATLAS: l'objet interstellaire montre une surprenante activité tout en s'éloignant de nous

Les observations infrarouges de la NASA par SPHEREx en décembre 2025 montrent la poussière, l'eau, les molécules organiques et le dioxyde de carbone dans la coma de la comète 3I/ATLAS.

Crédit: NASA/JPL-Caltech

Lorsqu'une comète quitte la chaleur du Soleil, les astronomes anticipent généralement son lent déclin lumineux dans le noir de l'espace. Pourtant, le comportement de 3I/ATLAS a étonné la communauté scientifique: ce visiteur venu d'un autre système a connu une recrudescence deplusieurs semaines après son passage au plus près de notre astre.Repérée en juillet 2025, cette comète constitue seulement le troisième objet interstellaire confirmé après 1I/'Oumuamua et 2I/Borisov. Sa trajectoire rapide à travers notreen fait unrare deprovenant d'autres systèmes stellaires. Les scientifiques ont pu profiter de son passage pour étudier sa structure avec des instruments de pointe, obtenant ainsi des détails chimiques inédits.Le télescope SPHEREx a capturé des images en décembre 2025, alors que la comète s'éloignait du Soleil. Contrairement aux attentes, elle a présenté une activité intense, avec une coma lumineuse riche en vapeur d'eau, dioxyde deet composés organiques. Cesinfrarouges permettent d'identifier avec précision les molécules libérées, telles que leet le cyanure, fournissant un inventaire détaillé des ingrédients présents.L'activité tardive de 3I/ATLAS intrigue les chercheurs, car les comètes sont supposées être les plus actives à proximité du Soleil. Un phénomène pourrait l'expliquer: la chaleur solaire a probablement pénétré lentement sous la surface avant de provoquer la sublimation des glaces enfouies. Ce mécanisme a libéré des matériaux anciens, restés cachés pendant des milliards d'années, expliquant ainsi la soudaine augmentation de luminosité enregistrée par les instruments, comme une "flash-bomb" à retardement.Parmi les objets interstellaires connus, 3I/ATLAS se démarque par sa longue période d'activité et la diversité de sa composition chimique. Alors que 'Oumuamua et Borisov ont offert des aperçus plus fugaces, cette comète a permis une analyse prolongée. Ses similarités avec les comètes de notre Système solaire indiquent que les matériaux fondamentaux pour la formation des planètes pourraient être répandus dans la galaxie.Ces observations aident les scientifiques à comprendre comment les planètes se forment autour d'autres étoiles. En examinant la chimie de 3I/ATLAS, ils peuvent comparer les processus à l'œuvre dans différents environnements stellaires. Cela conforte l'hypothèse que les conditions propices à l'émergence de la vie pourraient exister ailleurs, reposant sur des composés organiques analogues à ceux trouvés sur Terre.