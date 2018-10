Sur le même thême

Anti-skyrmions: de nouveaux horizons pour les technologies de l'information

© C2N

Références publication

Contact chercheur

Des chercheurs du Centre de nanosciences et de nanotechnologies (C2N) et leurs collègues européens ont modélisé les comportements surprenants des skyrmions, des particules magnétiques nanométriques et des anti-skyrmions, leurs antiparticules, dans unferromagnétique. Ces résultats publiés dans la revueapportent de nouvelles connaissances précieuses pour les technologies de l'information.Les skyrmions, candidats prometteurs au stockage deset aux technologies de l'information, sont des particules magnétiques nanométriques présentes à l'état excité au sein demétalliques (1) . En, les skyrmions et leur- les anti-skyrmions - possèdent une propriété appelée "topologique" impactant leur dynamique. Ainsi, lorsque skyrmions et anti-skyrmions sont soumis à uneentraînant une bifurcation de l'un vers la droite alors l'autre bifurquerait vers la gauche. Toutefois, cela reste à confirmer, c'est pourquoi une collaboration internationale impliquant des chercheurs du Centre de nanosciences et de nanotechnologies (C2N, CNRS/Université Paris-Sud) a modélisé le comportement de ces particules au sein d'un matériau ferromagnétique soumis à unSi la théorie est vérifiée pour de faibles courants, les chercheurs démontrent aussi que le comportement des anti-skyrmions diverge de celui attendu lorsque l'apportée augmente. En effet, ceux-ci commencent à adopter unetransitoire puis continue (2) à mesure que le courant augmente alors que les skyrmions suivent un trajet linéaire permanent. Ces résultats montrent que des charges topologiques opposées peuvent se comporter différemment. Autre découverte à haute énergie, les anti-skyrmions créent périodiquement de nouvelles paires skyrmions/anti-skyrmions. Les skyrmions générés se propagent facilement alors que leurs antiparticules restent à l'endroit où elles sont créées et deviennent à leur tour de nouvelles sources de paires. Les chercheurs détectent alors un excès de skyrmions et donc un déséquilibre entreet antimatière dans les films magnétiques. Ce travail pourrait ainsi fournir des indices pour résoudre un autre mystère à l'échelle cosmologique, à savoir, pourquoi y a-t-il plus de matière que d'antimatière ?Trochoidal motion and pair generation in skyrmion and antiskyrmion dynamics under spin–orbit torques,U. Ritzmann, S. von Malottki, J. Kim, S. Heinze, J. Sinova, B. Dupé.Nature Electronics, vol. 1, 451-457 (2018)DOI: https://doi.org/10.1038/s41928-018-0114-0