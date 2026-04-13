🔭 Un astrophotographie amateur capture une déchirure galactique

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Les Galaxies des Antennes en cours de fusion dans la constellation

Crédit: Greg Meyer

Les interactions gravitationnelles entre galaxies

Une image capturée par un astrophotographe amateur montre un phénomène cosmique spectaculaire: la rencontre de deux galaxies, NGC 4038 et NGC 4039, connues sous le nom de Galaxies des Antennes. Ce processus de fusion, engagé il y a plusieurs centaines de millions d'années, donne lieu à unchaotique et riche en couleurs.Autrefois des spirales bien ordonnées, ces deux systèmes sont désormais déformés par leur attraction mutuelle. Leurs bras s'étirent pour former de longues traînées lumineuses, évoquant les antennes d'un insecte, une caractéristique à l'origine de leur surnom. Cettelibère des énergies colossales qui remodèlent l'espace environnant.Le choc entre ces géantes déclenche une explosion de formations stellaires. Des zones denses deet de poussière s'illuminent, donnant naissance à des groupements stellaires massifs. Certains de ces amas pourraient subsister sous forme d'amas globulaires, tandis que d'autres finiront par se disperser.Pour saisir cette scène depuis Starfront au Texas, Greg Meyer a cumulé près de vingt-et-une heures de poses. L'emploi de filtres spécialisés et un traitement minutieux ont permis de faire apparaître les détails les plus fins de cette interaction, où se distinguent des noyaux orangés et des structures étirées.Cette fusion galactique constitue une fenêtre sur l'évolution des systèmes stellaires, témoignant d'un cosmos en perpétuel mouvement. De telles images offrent aux chercheurs des données pour décortiquer la manière dont les galaxies se développent et se transforment.Les galaxies ne sont pas des îlots solitaires ; elles sont fréquemment amenées à interagir sous l'effet de la gravité. Lorsque deux d'entre elles se rapprochent, leurs forces d'attraction mutuelle les déforment, engendrant des structures comme des queues de marée. Ces phénomènes sont habituels dans le cosmos et participent activement à l'évolution galactique.Ces rencontres peuvent s'étaler sur des milliards d'années, modifiant les trajectoires des étoiles et du gaz. Elles provoquent parfois des sursauts de formation d'étoiles, comme on le voit avec les Galaxies des Antennes. Ce processus contribue à l'enrichissement des galaxies en éléments lourds, indispensables à la genèse de nouvelles planètes, et de la vie.Les fusions aboutissent souvent à la création de galaxies elliptiques, plus massives et moins structurées. Notre Voie lactée a vraisemblablement absorbé des galaxies plus petites dans son histoire passée.Les simulations informatiques, présentées dans des publications comme Nature Astronomy, permettent l'étude de ces collisions de manière virtuelle. Elles confirment que les interactions gravitationnelles sont un facteur essentiel expliquant la diversité galactique, faisant le pont entre les observations et les modèles théoriques.