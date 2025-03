Ces bulles d'air se déplacent... horizontalement !? 🔍

a) Séquence d'une bulle auto-propulsée sous une chambre fluide vibrante, oscillant en forme de galop (Supplementary Movie 1).

b) Mouvement rectiligne limité par les parois de la chambre.

c) Augmentation de l'amplitude A induisant une trajectoire orbitale.

d) Trajectoire irrégulière à forte amplitude, rappelant le mouvement run-and-tumble (Supplementary Movie 2).

e) Carte des phases à f = 40 Hz, montrant l'effet de l'accélération et du volume sur la dynamique des bulles.

Un phénomène contre-intuitif

Des applications concrètes et variées

Pour aller plus loin: Qu'est-ce que la microfluidique ?

Des bulles d'air qui se déplacent horizontalement lorsqu'on secoue un récipient verticalement ? Ce phénomène inattendu, observé par des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, contredisent les principes classiques de la. Une découverte qui ouvre la voie à des applications technologiques prometteuses.Cette étude, publiée dans, révèle que les bulles peuvent adopter un mouvement rythmé et directionnel sous l'effet de vibrations contrôlées. Loin d'être anecdotique, cettepourrait avoir des impacts dans des domaines tels que le refroidissement des microprocesseurs, le nettoyage de surfaces ou même les technologies spatiales.L'équipe dea découvert que des bulles soumises à des secousses verticales se déplacent spontanément de manière horizontale. Ce comportement, contraire à l'intuition physique, résulte d'une instabilité fluidique transformant les vibrations en mouvement directionnel.En ajustant la fréquence et l'amplitude des secousses, les scientifiques ont observé que les bulles peuvent adopter différents modes de déplacement: trajectoires rectilignes, circulaires ou même chaotiques. Ces variations rappellent les stratégies de recherche de nourriture observées chez certainesCette découverte offre un moyen inédit de contrôler le mouvement des bulles, un problème jusqu'alors difficile à résoudre. Les chercheurs soulignent que cette maîtrise ouvre des perspectives dans des domaines comme la microfluidique et leLes bulles jouent un rôle important dans de nombreux processus industriels et naturels, du traitement de l'eau à laclimatique. La capacité à diriger leur mouvement pourrait ainsi avoir un impact significatif dans plusieurs secteurs.Dans l'espace, où la gravité est absente, le contrôle des bulles est essentiel pour éviter lades équipements électroniques. Cette nouvelle méthode permet d'éliminer activement les bulles sans dépendre de la gravité, une avancée majeure pour les technologies spatiales.En laboratoire, des expériences ont montré que ces "bulles dansantes" peuvent nettoyer des surfaces poussiéreuses en se déplaçant de manière autonome. Cette propriété pourrait être exploitée pour développer des systèmes de nettoyage innovants ou des dispositifs de délivrance ciblée de médicaments.La microfluidique est une science qui étudie le comportement des fluides à l'échelle microscopique. Elle permet de manipuler de minuscules quantités de liquide dans des canaux deinférieures au millimètre.Cette discipline trouve des applications dans des domaines variés, comme la biologie, la chimie ou la médecine. Par exemple, elle est utilisée pour développer des puces capables d'analyser des échantillons biologiques en quelques minutes.Les avancées en microfluidique pourraient également impacter les diagnostics médicaux, en permettant des analyses rapides et peu coûteuses directement au chevet du patient.