Découverte d'un nouveau principe de mouvement dans les cristaux liquides

Une équipe de chercheurs, associée à l'Université Nationale des Sciences et de la Technologie d'Ulsan (UNIST), vient de réaliser une découverte significative dans le domaine des cristaux liquides. Dirigés par le Professeur Jonwoo Jeong et son équipe du Département de, ils ont récemment dévoilé un principe de mouvement inédit à l'échelle microscopique. Cette découverte promet des applications variées dans divers domaines deet pourrait ouvrir la voie au développement futur de robots miniatures.Au cours de leurs expériences, les chercheurs ont observé un phénomène remarquable: les bulles d'air à l'intérieur duse sont déplacées de manière directionnelle en modifiant périodiquement leur taille. Contrairement aux bulles d'air dans d'autres milieux, qui présentent généralement une croissance ou une contraction symétrique, celles-ci ont manifesté un mouvement unilatéral. En introduisant des bulles d'air de la taille d'un cheveu humain dans leet en ajustant la pression, les chercheurs ont pu mettre en évidence cettesurprenante.La clé de ce phénomène réside dans la formation de défauts de phase à proximité des bulles d'air à l'intérieur de la structure du cristal liquide. Ces défauts perturbent lades bulles, ce qui leur permet de subir uneunidirectionnelle malgré leur forme symétrique. Ainsi, lorsque les bulles d'air changent de taille, elles exercent une force sur le cristal liquide environnant, les propulsant dans une direction cohérente, enavec les lois physiques classiques.Sung-Jo Kim, premier auteur de l'étude, a souligné l'importance de cette découverte: "Ce phénomène révolutionnaire démontre que des objets symétriques peuvent manifester un mouvement dirigé à travers des mouvements symétriques, ce qui constitue une découverte totalement nouvelle." Il a également mentionné que ce principe pourrait avoir des applications dans de nombreux autres fluides complexes, en dehors des cristaux liquides.Le Professeur Jeong a ajouté: "Cette découverte met en lumière l'importance de la rupture de symétrie dans la génération de mouvement à l'échelle microscopique, et ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche sur les robots microscopiques."