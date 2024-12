Cette crème solaire vous rafraîchit tout en vous protégeant ☀️

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Qu'est-ce que le refroidissement radiatif ?

Comment le dioxyde de titane contribue-t-il au refroidissement radiatif ?

Une crème solaire qui, au-delà de protéger votre peau, lui offrirait un effet rafraîchissant: une innovation prometteuse pourrait transformer cette idée en réalité.Le secret de cette innovation repose sur le refroidissement radiatif, une technique qui exploite les propriétés réfléchissantes ou émissives d'une surface pour dissiper la chaleur. Utilisé jusqu'à présent dans la conception de tissus et revêtements rafraîchissants pour l'habitat, ce principe trouve ici une application inédite dans le domaine cosmétique.L'équipe dirigée par Rufan Zhang a modifié les propriétés des nanoparticules de dioxyde de titane (TiO₂), couramment présentes dans les écrans solaires minéraux. En ajustant minutieusement leur taille, les chercheurs ont réussi à concevoir une crème qui réfléchit non seulement les rayons UV mais aussi la chaleur solaire.La formule innovante associe six ingrédients: nanoparticules de TiO₂, eau, éthanol, crème hydratante, pigments et polydiméthylsiloxane. Ce dernier, un polymère desouvent employé en cosmétique, confère à la crème sa texture légère et homogène. Cette association permet à la crème d'atteindre un indice SPF 50 tout en assurant une résistance à l'eau.Lors des tests menés dans des conditions climatiques chaudes et humides, le produit a démontré une réduction significative de la température de la peau, jusqu'à 6 °C par rapport à une peau nue, et 3 °C comparé aux écrans solaires classiques. Des essais réalisés sur des sujets humains et animaux confirment en outre l'innocuité de cette formulation.Au-delà de son efficacité, cette crème solaire se distingue par son coût accessible. Avec une estimation à 0,92 dollar pour 10 grammes, elle rivalise en prix avec les produits déjà disponibles sur le marché. Une performance qui ouvre la voie à une commercialisation à grande échelle.Cette technologie pourrait inspirer le développement de solutions similaires dans d'autres domaines, notamment les textiles et les revêtements, renforçant ainsi la résilience face à des étés de plus en plus chauds.Le refroidissement radiatif est un phénomènepar lequel un objet perd de la chaleur en émettant des ondes infrarouges.Ce processus repose sur la capacité d'une surface à réfléchir ou rayonner l'énergie thermique sans être influencée par la température ambiante. Il est particulièrement efficace dans des conditions claires et sèches.Utilisé en science et en technologie, le refroidissement radiatif inspire des innovations allant des revêtements architecturaux aux textiles rafraîchissants. Dans ce cas précis, il améliore les produits cosmétiques.Le dioxyde de titane (TiO₂) est uncouramment utilisé pour réfléchir laUV et la chaleur solaire. Ses propriétés optiques en font un acteur clé dans le refroidissement radiatif.Les nanoparticules de TiO₂, en fonction de leur taille, peuvent amplifier cet effet en réfléchissant non seulement la lumière visible, mais aussi les infrarouges. Cela aide à réduire la température des surfaces exposées.Dans des formulations comme les écrans solaires, ces particules modifiées jouent un double rôle: elles protègent contre les UV tout en dissipant la chaleur solaire, offrant ainsi un confort supplémentaire.