🌟 Cette étoile vieillissante pulse de plus en plus vite: à quoi devons-nous nous attendre ?

Au cœur de la constellation du Lion, l'étoile R Leonis pulse tel un cœur qui bat lentement. Cette géante rouge captive les astronomes depuis plus de deux siècles par ses changement de luminosité réguliers.R Leonis appartient à la catégorie des variables de type Mira. Ces astres en fin de vie se dilatent et se contractent périodiquement, ce qui modifie leur luminosité. Les amateurs comme les professionnels peuvent ainsi observer ses métamorphoses avec une certaine constance, faisant d'elle un sujet d'étude privilégié.Une analyse récente de données couvrant 200 ans a montré que le rythme de pulsation de R Leonis s'accélère. Le temps entre ses phases les plus brillantes (ou les plus faibles), de plusieurs mois, a diminué d'environ troisdepuis le début du XIXe. Pour uneau comportement habituellement stable, cette évolution représente un changement notable dans saLes chercheurs ont également détecté des modulations à long terme dans ces pulsations. Des cycles d'environ 35 et 98 ans superposent leurs effets, créant un motif. Ces observations indiquent que l'étoile possède plusieurs rythmes internes qui interagissent entre eux, comme si plusieurs métronomes battaient en même temps.La poussière émise par R Leonis joue aussi un rôle. Les enveloppes de matière qui l'entourent évoluent avec le temps, influençant la façon dont sa lumière nous parvient.Ces découvertes s'appuient sur des observations historiques. Bien que les archives de l'American Association of Variable Star Observers offrent un précieux recul, les méthodes modernes permettent des mesures plus précises. Ces résultats nécessitent toutefois une interprétation prudente, car les techniques d'observation ont évolué au fil du temps.R Leonis nous offre ainsi un aperçu unique de l'évolution stellaire en direct. Alors que les observations fourniront de nouvelles données dans les années à venir, les astronomes pourront déterminer si cette accélération est durable ou temporaire.