Cette soucoupe sous-marine pourrait-elle alimenter des millions de foyers ?

Qu'est-ce que l'énergie des vagues ?

Une vague d'innovation arrive sur nos côtes. Une soucoupe sous-marine pourrait bientôt alimenter des millions de foyers en électricité propre.Conçue pour exploiter l'énergie des vagues, cette technologie inédite se prépare à bousculer le marché des énergies renouvelables. Mais comment fonctionne-t-elle exactement ?Carnegie Clean Energy, une entreprise australienne, a développé le CETO, un convertisseur d'énergie des vagues discret et totalement submergé. Contrairement aux dispositifs flottants qui défigurent les paysages côtiers, le CETO reste invisible sous l'eau, préservant la beauté des littoraux sans perturber la faune, tout en captant la force des vagues.Avec une certification internationale en vue, l'entreprise cherche à prouver que le CETO est aussi fiable et performant que les technologies solaires ou éoliennes. Le Lloyd's Register, organisme de classification marine, examine actuellement cette technologie pour valider sa sécurité et son efficacité selon les normes internationales.L'énergie des vagues reste un trésor sous-exploité. D'après le Département de l'Énergie des États-Unis, elle pourrait couvrir à elle seule 60 % des besoins énergétiques du pays. Pourtant, son potentiel reste largement négligé par rapport aux énergies solaires et éoliennes.Le CETO présente plusieurs avantages: il génère de l'électricité sans carbone, minimise l'impact visuel, et assure une cohabitation respectueuse avec la vie marine. Cette technologie s'annonce idéale pour les régions côtières sensibles auou à l'écologie. Développé et testé en Espagne, le prototype du CETO devrait être déployé en 2025. Ce lancement sera essentiel pour démontrer ses capacités dans des conditions réelles et marquera un tournant vers sa commercialisation.L'engouement croissant pour cette innovation ne se limite pas à l'Australie. Les experts du secteur énergétique surveillent de près son évolution, prêts à évaluer son rôle potentiel dans le futur mix énergétique mondial.L'énergie des vagues s'apprête-t-elle à prendre sa place aux côtés du vent et du soleil ? Une nouvelle ère s'annonce, où l'pourrait enfin jouer un rôle majeur dans la transition énergétique.L'énergie des vagues, ou énergie houlomotrice, provient du mouvement des vagues à lades océans. Cettepeut être convertie en électricité à l'aide de dispositifs spécifiques appelés convertisseurs d'énergie des vagues (WEC).Les convertisseurs d'énergie des vagues captent l'énergie générée par les vagues en mouvement. Ils utilisent des mécanismes flottants ou submergés qui oscillent avec le mouvement des vagues. Cette oscillation active des systèmes mécaniques ou hydrauliques, transformant ainsi l'énergie cinétique en électricité utilisable.