Un champ magnétique aux caractéristiques inédites jailli de la lumière

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)



Une nanostructure plasmonique excitée par un éclair optique ultra (ULTra (pour (en)« Urban Light Transport ») est un système de transport...) métal (Un métal est un élément chimique qui peut perdre des électrons pour former des...) champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...)

disque dur (Un disque dur est une mémoire de masse magnétique utilisée principalement dans les...)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système...)

soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments...)

maîtrise (La maîtrise est un grade ou un diplôme universitaire correspondant au grade ou titre de...)

orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

antenne (En radioélectricité, une antenne est un dispositif permettant de rayonner (émetteur) ou de...)

génétique (La génétique (du grec genno γεννώ = donner naissance) est...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation...)

vague (Une vague est un mouvement oscillatoire de la surface d'un océan, d'une mer ou d'un lac. Les...)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but...)

courant électrique (Un courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

Référence:

Contacts:

Chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Grâce à l'utilisation d'un algorithme génétique, des chercheurs et des chercheuses sont parvenus à simuler l'obtention d'un champ magnétique intense, confiné et ultrabref en modélisant l'excitation lumineuse d'une nano-antenne en or. Cela ouvre la voie à un grandd'applications, notamment pour le stockage de l'information.Les champs magnétiques possèdent des caractéristiques très variées selon leur origine. Ils évoluent sur des milliers d'années dans le cas d'événements géologiques comme l'inversion des pôles magnétiques, ou bien ne durent quelques femtosecondes lors de l'd'échange entre les spins. Leur intensité va du tesla (T) dans la tête d'écriture d'unjusqu'à quelques femtoteslas dans nos neurones. Enfin ils peuvent atteindre des dizaines de milliers delorsqu'ils sont générés par lepar exemple, ou être inférieure au nanomètre dans le cas des. Pourtant, certaines combinaisons de ces échelles restent hors de portée. Ainsi, aucune solution n'avait été trouvée pour produire des champs magnétiques à la fois intenses, confinés et ultrabrefs.Des physiciens et des physiciennes de l'des nanosciences de INSP , CNRS/Sorbonne Univ.) ont démontré théoriquement qu'une nano-antenne excitée par lapeut générer une impulsion femtoseconde demagnétique stationnaire de l'ordre du tesla. Ce champ résulte d'un confinement optique annulaire dans la nanostructure. De plus, en contrôlant l'état dede la lumière incidente, ils ont démontré lade l'du champ magnétique et son inversion à la demande. Enfin, le comportement temporel du champ magnétique stationnaire et les courants qui lui sont associés révèlent la nature sub-périodique de cette interaction lumière-matière. Ces travaux sont publiés dans la revueDans cet article, il est décrit dans un premiercomment la forme de l'a été déterminée à l'aide d'un algorithme "", reposant sur les processus d'évolution des espèces. Pour cela, les auteurs ont réalisé un "portrait-robot" de la nanostructure souhaitée (dimension maximale, forme, propriétés magnétiques...) permettant de produire ce champ intense, bref et confiné. Partant de 40 structures aléatoires fournies par les scientifiques, l'algorithme a réalisé un croisement de ces différentes formes jusqu'à parvenir à celle optimale.Ensuite, le mécanisme à l'origine du champ est exposé. Lorsque l'lumineuse arrive sur l'antenne, les électrons sont mis en mouvement. A la manière d'un nageur sur une, les électrons se mettent à osciller. Le nageur soulevé avance aussi légèrement dans lede propagation de la vague. De même, les électrons dérivent sous l'effet de la lumière. Ce mouvement de dérive unidirectionnel engendre unà l'origine d'un champ magnétique stationnaire au centre de la nano-antenne. Ces forces non linéaires étant créées par la lumière, les courants, et donc le champ magnétique, cessent lorsque la structure n'est plus illuminée. Dès lors, en utilisant une impulsion de lumière ultrabrève et très intense, une impulsion de champ magnétique stationnaire ultrabrève et très intense à l'échelle du nanomètre est générée (figure 1).La compréhension du comportementdes courants de dérive à l'intérieur des nanostructures photoniques permet d'envisager des conceptions d'antennes encore plus efficaces pour la génération de champs magnétiques stationnaires. L'utilisation de nanostructures plasmoniques pour la génération entièrement optique de champs magnétiques stationnaires à la fois confinés, intenses et commutables à la demande et à l'échelle de la femtoseconde représenterait un tournant pour de nombreuses applications technologiques et scientifiques. On peut citer par exemple l'inversion ultrarapide de films minces magnétiques pour son utilisation dans l'écriture ultrarapide deTesla-Range Femtosecond Pulses of Stationary Magnetic Field, Optically Generated at the Nanoscale in a Plasmonic Antenna.Xingyu Yang, Ye Mou, Bruno Gallas, Agnès Maitre, Laurent Coolen, and Mathieu Mivelle, ACS Nano, paru le 28 décembre 2021.DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.1c06922 Archives ouvertes HAL - Mathieu Mivelle -, Institut des nanosciences de Paris - mathieu.mivelle at insp.upmc.frINP - inp.com at cnrs.fr