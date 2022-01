CHEOPS révèle une exoplanète en forme de ballon de rugby

(c): ESA

Une mesure révolutionnaire

Une planète gonflée

Grâce au télescope spatial CHEOPS, une équipe internationale comprenant des chercheurs et chercheuses des universités de Berne (UNIBE) et de Genève (UNIGE) ainsi que du Pôle de recherche national (PRN) PlanetS, a pu détecter pour la première fois la déformation d'une. En raison d'intenses forces de, laWASP-103b ressemble davantage à un ballon de rugby qu'à une. Cette découverte est aujourd'hui publiée dans la revueLaen bord deest rythmée par les marées. À marée basse, les bateaux restent sur laferme ; à marée haute, le chemin vers la mer leur est à nouveau ouvert. Sur Terre, ces phénomènes sont principalement générés par la. Sagravitationnelle provoque une accumulation d'dans la région océanique située en dessous, qui manque ensuite dans les régions environnantes et explique ainsi la marée basse. Bien que cette déformation de l'provoque des différences de niveau frappantes en de nombreux endroits, elle est à peine visible depuis l'espace.Il en va autrement sur la planète WASP-103b, où les marées sont extrêmes. En cause, la proximité de la planète avec son. La planète ne met qu'unà tournerde celle-ci ; elle est soumise à des forces de marée si intenses qu'elle est déformée jusqu'à prendre l'apparence d'un ballon de rugby. C'est ce que montre une nouvelle étude impliquant des chercheurs/ses des universités de Berne et de Genève ainsi que du Pôle denational (PRN) PlanetS. Cette découverte a été rendue possible grâce auxduCHEOPS, mission conjointe de l'(ESA) et de la Suisse, dirigée par l'UNIBE en collaboration avec l'UNIGE.La planète WASP-103b est située dans lad'Hercule. Elle fait presque deux fois la taille de Jupiter, la plus grosse planètede notre, et représente une fois et demie sa. Elle est environ 50 fois plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du. "En raison de sa grande proximité avec son étoile, nous avions déjà soupçonné que de très grandes marées étaient provoquées sur la planète. Mais nous n'avions pas encore pu le vérifier", explique Yann Alibert, co-auteur de l'étude, professeur d'à l'de Berne et membre du PRN PlanetS.Les télescopes spatiauxet Spitzer avaient déjà observé la planète par le. Cependant, c'est en combinant les observations de haute précision du CHEOPS que les chercheurs ont pu mesurer le minusculede la déformation de la planète par les marées, à des années-lumière de là. Ce faisant, ils et elles ont profité du fait que la planète atténue légèrement lade l'étoile chaque fois qu'elle passe devant elle. "Après avoir observé plusieurs de ces "transits", nous avons pu mesurer la déformation. C'est incroyable que nous ayons pu le faire - c'est la première fois qu'une telle analyse se révèle possible", s'enthousiasme Babatunde Akinsanmi,au Département d'de la Faculté des sciences de l'UNIGE et co-auteur de l'étude.Les résultats de l'équipe de recherche permettent non seulement de tirer des conclusions sur la forme de la planète, mais aussi sur sa composition. En effet, l'équipe a également pu dériver unappelé "de Love" (du nom dubritannique Augustus E. H. Love) à partir de lade lumière du transit de WASP-103b. Ce paramètre indique comment la masse est répartie au sein de la planète et donne donc également des indices sur sa structure. "La résistance d'unà la déformation dépend de sa composition", explique Babatunde Akinsanmi. "Sur Terre, nous ne pouvons voir les marées que dans les océans. La partie rocheuse ne bouge pas beaucoup. Par conséquent, en mesurant à quella planète est déformée, nous pouvons déterminer quelle proportion est constituée de, deou d'eau."Le nombre de Love de WASP-103b est semblable à celui de Jupiter, la plus grandede notre Système solaire. Cela suggère que les structures internes de WASP-103b et de Jupiter sont similaires - même si WASP-103b est deux fois plus grande. "En principe, on s'attendrait à ce qu'une planète ayant 1.5 fois la masse de Jupiter ait à peu près la même taille. Par conséquent, WASP-103b doit être fortement gonflée en raison dupar son étoile proche, et peut-être d'autres mécanismes", explique Monika Lendl, professeure au Département d'astronomie de la Faculté des sciences de l'UNIGE et co-auteure de l'étude.Cependant, comme l'incertitude dans la mesure du nombre de Love reste assez élevée, de futures observations avec CHEOPS et lespatial James Webb, lancé très récemment, seront nécessaires pour déchiffrer les détails de la déformation due aux marées et de la structure interne de WASP-103b et des exoplanètes comparables. "Cela améliorerait notre compréhension de ces fascinants "Jupiters chauds" et permettrait une meilleure comparaison entre ceux-ci et les planètes géantes de notre Système solaire", conclut Monika Lendl.