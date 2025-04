Du CO2 détecté dans l'atmosphère d'une exoplanète proche 🔭

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Vue infrarouge du système multi-planétaire HR 8799 par le télescope Webb. Les couleurs représentent différentes longueurs d'onde capturées par l'instrument NIRCam.

Crédit: NASA, ESA, CSA, STScI, W. Balmer (JHU), L. Pueyo (STScI), M. Perrin (STScI)



Image de l'exoplanète 51 Eridani b par Webb, montrant des détails à 4,1 microns.

Crédit: NASA, ESA, CSA, STScI, W. Balmer (JHU), L. Pueyo (STScI), M. Perrin (STScI)

Comment le télescope Webb détecte-t-il le dioxyde de carbone sur les exoplanètes ?

Pourquoi la formation des planètes géantes est-elle importante pour comprendre notre Système solaire ?

Le télescope spatial James Webb vient de réaliser une première historique en capturant des images directes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'une exoplanète. Cette découverte ouvre une nouvelle fenêtre sur la compréhension des systèmes planétaires.Situé à 130 années-lumière, le système HR 8799 abrite quatre planètes géantes qui ont longtemps intrigué les scientifiques. Les observations de Webb confirment que ces mondes se sont formés de manière similaire à Jupiter et Saturne, par accrétion de noyaux solides. Cette méthode de formation, dite 'par accrétion de cœur', est un indice précieux pour comprendre la diversité des systèmes planétaires.Les données révèlent une présence significative d'éléments lourds comme le carbone et l'oxygène dans les atmosphères de ces planètes. Cette composition suggère une formation progressive, contrairement à d'autres modèles où les planètes naissent par effondrement rapide d'un disque de gaz. Les chercheurs soulignent l'importance de ces résultats pour comparer notreà d'autres systèmes stellaires.L'équipe a également étudié le système 51 Eridani, situé à 96 années-lumière. Les observations, publiées dans, montrent des similarités avec HR 8799. Ces découvertes sont rendues possibles par les coronographes de Webb, qui masquent lades étoiles pour révéler les planètes environnantes.La détection directe du dioxyde de carbone marque un tournant dans l'étude des exoplanètes. Jusqu'à présent, la composition atmosphérique était principalement déduite à partir de la lumière des étoiles filtrée par les planètes. Webb permet désormais une analyse directe, offrant des données plus précises sur la chimie de ces mondes.Les chercheurs envisagent d'étendre ces observations à d'autres systèmes pour mieux comprendre la formation des planètes géantes. Ces études pourraient éclairer les conditions nécessaires à l'apparition de planètes semblables à la Terre. La capacité de Webb à observer des planètes proches de leurs étoiles ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche de vie extraterrestre.Le télescope spatial James Webb utilise des instruments sensibles à l'infrarouge pour analyser la lumière émise ou réfléchie par les exoplanètes. Ces instruments, comme le NIRCam, peuvent identifier des signatures spécifiques de molécules telles que le dioxyde de carbone dans les atmosphères planétaires.Les coronographes de Webb jouent un rôle clé en bloquant la lumière intense des étoiles hôtes, permettant ainsi de révéler les planètes environnantes. Cette technique est similaire à celle utilisée lors d'une éclipse solaire pour observer la couronne du Soleil.En ciblant des longueurs d'onde spécifiques, les scientifiques peuvent isoler les signatures chimiques des gaz atmosphériques. Le dioxyde de carbone, par exemple, absorbe certaines longueurs d'onde infrarouges, ce qui permet sa détection et son analyse.Cette méthode ouvre la voie à l'étude détaillée des atmosphères d'exoplanètes, offrant des indices sur leur formation, leur évolution et leur potentiel d'habitabilité.Les planètes géantes comme Jupiter et Saturne ont joué un rôle crucial dans la formation et l'évolution de notre Système solaire. Leur étude permet de comprendre les processus qui ont façonné les planètes terrestres, y compris la Terre.Les planètes géantes peuvent influencer l'orbite et la composition des autres corps célestes. Leur présence peut protéger les planètes intérieures des impacts de comètes ou, au contraire, les exposer à un plus grand nombre de collisions.En comparant les systèmes exoplanétaires à notre Système solaire, les scientifiques peuvent déterminer si notre configuration est commune ou unique. Cela aide à contextualiser la place de la Terre dans l'Univers et à évaluer les chances de trouver des environnements similaires ailleurs.Les découvertes de Webb sur HR 8799 et 51 Eridani fournissent des preuves tangibles que les mécanismes de formation des planètes géantes sont diversifiés, enrichissant ainsi notre compréhension de la dynamique des systèmes planétaires.