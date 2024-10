Comment le Covid-19 a pu avoir un impact sur... la Lune ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Carte de la face visible de la Lune montrant les sites sélectionnés pour la présente étude. Chaque site individuel est également représenté dans les agrandissements. La carte de base est une mosaïque LRO WAC.

Image LRO quickmap

Qu'est-ce que le rayonnement terrestre ?

La Lune a-t-elle aussi ressenti les effets du Covid-19 ? Cette question semble improbable, pourtant des chercheurs indiens ont fait une découverte surprenante.Pendant les confinements mondiaux, les températures lunaires nocturnes ont chuté de manière significative, une observation inédite liée à la réduction de l'activité humaine sur Terre.Le Physical Research Laboratory d'Ahmedabad, en Inde, a mené une étude entre 2017 et 2023. Leur analyse a révélé une baisse des températures de la surface de la Lune, en particulier en avril-mai 2020. Cette période correspond aux premiers mois de la pandémie.Ce phénomène est attribué à une réduction des radiations émises par la Terre. En raison de la diminution de la pollution, la Terre a moins réchauffé la Lune via ses rayonnements nocturnes, ce qui a provoqué cette chute thermique.En temps normal, la Lune est exposée au rayonnement terrestre durant la nuit. Moins la Terre émet de chaleur, plus la Lune se refroidit. C'est ce que les scientifiques ont pu mesurer pendant cette période inédite de confinement.Ces variations thermiques lunaires offrent une nouvelle perspective sur l'interconnexion entre la Terre et son satellite naturel. La Lune pourrait, à l'avenir, servir d'outil d'observation pour surveiller les effets du changement climatique.Les données collectées par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA confirment cette tendance. Une baisse dede 8 à 10 degrés a été observée sur six sites différents de la face visible de la Lune.Ces résultats ouvrent des pistes pour de futures recherches. Les scientifiques espèrent approfondir la compréhension des effets du rayonnement terrestre sur la Lune, et plus largement, sur l'environnement.Le rayonnement terrestre désigne l'que la Terre émet sous forme de chaleur, principalement en. Une partie de cette énergie provient duabsorbé par la Terre, tandis qu'une autre est produite par les processus internes de la. Ce phénomène joue un rôle clé dans le bilan énergétique global de la Terre.La Lune, bien que privée d'atmosphère, est sensible à ce rayonnement. Durant la nuit, seule l'énergie thermique émise par la Terre atteint sa surface, influençant ses températures nocturnes. Ce mécanisme permet aux scientifiques d'étudier indirectement les effets des variations climatiques terrestres.Le confinement mondial de 2020 a causé une réduction notable du rayonnement terrestre. Avec moins d'activités humaines, la Terre a émis moins de chaleur, entraînant une chute des températures à la surface de la Lune, mesurée par des instruments en orbite autour d'elle.