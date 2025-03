+128: Saturne double d'un coup son nombre de lunes 🪐

Une illustration de Saturne et de ses anneaux.

Crédit: NASA/JPL-Caltech

Qu'est-ce qu'une lune irrégulière ?

Comment les astronomes découvrent-ils de nouvelles lunes ?

Des astronomes ont récemment fait une découverte majeure dans notre Système solaire. Ils ont identifié 128 nouvelles lunes en orbite autour de Saturne, doublant presque le nombre total de satellites naturels connus de la planète.Cette découverte place Saturne significativement devant Jupiter en termes de nombre de lunes. Avec un total de 274 lunes connues, Saturne est, de loin, considérée comme la planète avec le plus grand nombre de satellites naturels dans notreCes nouvelles lunes appartiennent au groupe nordique de Saturne, caractérisé par des orbites rétrogrades et elliptiques. Elles sont considérées comme des lunes "irrégulières", de petite taille et probablement issues de collisions passées.La découverte a été rendue possible grâce au télescope Canada-France-Hawaï (CFHT), qui a scruté le ciel autour de Saturne entre 2019 et 2021. Les chercheurs ont ensuite confirmé ces découvertes en 2023, après une nouvelle série d'observations.Edward Ashton, astronome à l'Institut d'et d'de l'Academia Sinica Ã, a dirigé cette étude. Il explique que ces lunes sont probablement des fragments de lunes plus grandes, détruites lors de collisions il y a environ 100 millions d'années.Les chercheurs estiment que Saturne a probablement atteint le nombre maximum de lunes détectables avec la technologie actuelle. Ils prévoient de suspendre leurs recherches jusqu'à ce que de nouveaux télescopes, plus puissants, soient développés.Cette étude, bien que non encore évaluée par des pairs, a été publiée dans le journalet reconnue par l'. Elle ouvre de nouvelles perspectives sur l'évolution des systèmes de lunes autour des planètes géantes.Les lunes irrégulières sont des satellites naturels qui orbitent autour d'une planète sur des trajectoires souvent éloignées et inclinées. Contrairement aux lunes régulières, elles ne suivent pas une orbite proche et circulaire autour de leur planète hôte.Ces lunes sont généralement de petite taille, souvent seulement quelques kilomètres de diamètre, et leur forme est loin d'être sphérique. Elles sont souvent capturées par lade la planète après s'être formées ailleurs dans le Système solaire.Les lunes irrégulières peuvent orbiter dans le même sens que la rotation de leur planète (orbite prograde) ou dans le sens opposé (orbite rétrograde). Leur présence et leurs caractéristiques fournissent des indices précieux sur l'histoire des collisions et des interactions gravitationnelles dans le Système solaire.La découverte de nouvelles lunes autour des planètes géantes comme Saturne nécessite des observations minutieuses et répétées. Les astronomes utilisent des télescopes puissants pourle ciel autour de ces planètes, à lade petits points lumineux en mouvement.Une fois un objet potentiel repéré, les chercheurs doivent suivre son mouvement sur plusieurs nuits pour confirmer qu'il est bien en orbite autour de la planète. Cela permet de distinguer les lunes des astéroïdes ou autres objets célestes passant à proximité.Les progrès technologiques, comme les télescopes équipés de caméras très sensibles, ont considérablement augmenté la capacité des astronomes à détecter des lunes de plus en plus petites et lointaines. Cependant, la confirmation définitive de ces découvertes peut prendre des années d'observations supplémentaires.