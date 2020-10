Confinés dans des nanotubes diélectriques, les colorants organiques gardent leur éclat

bore (Le bore est un élément chimique de symbole B et de numéro atomique 5.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet)...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est nécessaire de pressuriser les...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

extinction (D'une manière générale, le mot extinction désigne une action consistant à éteindre quelque chose. Plus particulièrement on retrouve ce terme dans plusieurs...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)



De haut en bas: Schéma illustrant des colorants organiques encapsulés dans des nanotubes de nitrure de bore Mol@BNNT. Spectre et image en fluorescence de Mol@BNNT. Utilisation des Mol@BNNT en bio-imagerie sur des petits crustacés (Les crustacés (Crustacea) sont des arthropodes, c'est-à-dire des animaux dont le corps est revêtu d’un exosquelette chitinoprotéique...) infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes.)

numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information ayant été quantifiée et échantillonnée, par opposition à...)

Montréal (Montréal est à la fois région administrative et métropole du Québec[2]. Cette grande agglomération canadienne constitue un centre majeur du commerce, de l'industrie, de la...)

Université de Montréal (L’Université de Montréal est l'un des quatre établissements d'enseignement supérieur de Montréal au Québec. Elle est l'une des dix grandes universités du...)

encapsulation (L'encapsulation en général est la notion de mettre une chose dans une autre. En imageant, on peut voir que cette chose est mise dans une capsule. En...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

luminescence (La luminescence est une émission de lumière dite "froide", par opposition à l'incandescence qui elle est chaude.)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de...)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui représentent des êtres ou des choses. La fabrication se faisait jadis soit à la main, soit par impression...)

photons (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

Référence:

Allard ( Sens et origine du nom Alard, Allard ou Allart ou hallard pourrait être la transformation du germanique adalhard composé de adal signifiant noble, et hard signifiant fort et puissant ...)

Contacts:

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications, nouvelles...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Les propriétés optiques des colorants organiques se détériorent facilement par des réactions avec l'environnement et par ailleurs, elles sont très sensibles à la façon dont les molécules sont organisées à l'échelle nanométrique. Des chercheurs et des chercheuses montrent ici que leur insertion dans des nanotubes de nitrure deoffre d'excellentes conditions pour les protégeren permettant de les utiliser plus efficacement comme nanosondes en bio-imagerie, ou plus généralement comme nanoémetteurs destable.Grâce à leurintense avec la lumière, les colorants organiques sont utilisés dans différents domaines, notamment comme agents de contraste en bio-imagerie, comme milieu à gain pour certains lasers ou encore comme colorants dans lesartistiques et les teintures. Ces molécules sont cependant fragiles car elles réagissent avec les espèces oxydantes naturellement présentes dans l'et dans l', ce qui mène à uneirréversible de leur. Ce phénomène pose d'autant plus problème lorsque les quantités de colorants utilisés sont très faibles, comme c'est le cas en photonique quantique ou en bio-imagerie. De plus, les molécules organiques se laissent difficilement arranger et orienter.Pour pallier ces problèmes, des chercheurs et des chercheuses du Laboratoire d'étude des microstructures ( LEM , CNRS/ONERA), du Laboratoire photonique,, nanosciences ( LP2N , CNRS/Université de Bordeaux/IOGS), de Polytechniqueet de l'(Canada) sont parvenus à insérer des colorants organiques dans des nanotubes de nitrure de bore (BNNT). Cetteprotège efficacement les colorants organiques de l'extérieur, aligne les molécules dans un état propice à l'émission de lumière et augmente leur photostabilité d'un minimum de quatre ordres de grandeur comparé aux mêmes colorants laissés libres.Les BNNT ont unmoyen compris entre 0,8 et 3 nanomètres et sont de proches parents des nanotubes de(SWCNT). Ils se distinguent par leur bande interdite plus élevée: 5,5 eV contre 1 eV pour les SWCNT semi-conducteurs. Des colorants ont déjà été confinés avec succès dans des SWCNT, mais leurest court-circuitée par les SWCNT eux-mêmes, ce qui n'arrive pas avec les BNNT grâce à leur bande interdite. Les scientifiques ont utilisé leur nouveau système comme nanosondes lumineuses dans des tissus vivants, aux longueurs d'visible et proche infrarouge. Des expériences à l'échelle de micro-organismes, mais aussi de cellules, montrent que leur photo-stabilité et leur brillance permettent de les utiliser, par exemple, enun ou deuxsur desde plusieurs. Ces travaux ouvrent la voie vers des émetteurs de lumière sur-mesure, basés sur l'interaction de molécules organiques optiquement actives, stabilisées et agencées de façon contrôlée à l'échelle nanométrique.. Charlotte, Léonard Schué, Frédéric Fossard, Gaëlle Recher, Rafaella Nascimento, Emmanuel Flahaut, Annick Loiseau, Patrick Desjardins, Richard Martel et Étienne Gaufrès,, le 2 juin 2020.DOI: 10.1002/adma.202001429 Article disponible sur la base d'archives ouvertes HAL - Etienne Gaufrès - Chargé deau, Laboratoire photonique, numérique, nanosciences - etienne.gaufres at u-bordeaux.frINP - inp.com at cnrs.fr