Sur le même thême

Confirmée, une loi universelle ouvre des perspectives pour les exoplanètes

Partant de l'analyse fine des émissions radio entre Jupiter et son satellite Io, des astrophysiciens de l'Observatoire de Paris - PSL apporte une confirmation claire de la loi "radio-magnétique" qu'ils avaient théorisée entre 2001 et 2007. Extrapolée aux exoplanètes, celle-ci ouvre des perspectives optimistes quant à leur détection en radio.Il peut sembler étrange que les émissions radio produites par les lunes de planètes magnétiques aient un lien avec les exoplanètes. C'est pourtant laconvaincante à laquelle se livre une équipemenée par Philippe Zarka, directeur de, au Laboratoire d'études spatiales et d'ende l', dans un article paru dans la revue Astronomy & astrophysics, le 16 octobre 2018Dans le, toutes les planètes magnétisées (la, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) produisent d'intenses émissions radio naturelles, dans le domaine des basses fréquences (au maximum quelques dizaines de MHz), du fait de leuravec leEn outre, depuis 1964, on sait que leIo interagit avec lade Jupiter, donnant lieu, là encore, à de puissantes émissions radio.En 2017, l'équipe scientifique a pu caractériser finement l'émission radio du couple "Io-Jupiter", en procédant à l'analyse approfondie desaccumulées sur 26 ans à Nançay avec lebasses fréquences - ledécamétrique - de la station dede l'Observatoire deEn poursuivant l'analyse détaillée de cetteunique, les chercheurs ont clairement mis en évidence d'autres émissions radio, cette fois issues de l'interaction entre Jupiter et sonGanymède.Si leur existence avait déjà été identifiée l'dernière, l'n'en avait pas encore été mesurée. C'est désormais chose faite. Dans leur étude, les chercheurs apportent des valeurs précises sur la durée et l'intensité de ces émissions, déterminant ainsi leurL'étude comparée entre la puissance des émissions radio "Ganymède-Jupiter", celle "Io-Jupiter", puis celle des émissions radio des cinq planètes magnétisées montre que dans tous les cas, la puissance radio émise est proportionnelle au flot d'énergie magnétique qui impacte l'obstacle.Dans les cas "Io-Jupiter" et "Ganymède-Jupiter", le flot provient dude Jupiter en rotation et l'obstacle est le satellite. Dans les cas des magnétosphères planétaires, le flot provient dumagnétique solaire en expansion, et l'obstacle est la(2) Marques, M.S., P. Zarka, E. Echer, V. B. Ryabov, M.V. Alves, L. Denis, and A. Coffre, Statistical analysis of 26 years of observations of decametric radio emissions from Jupiter, Astron. Astrophys., 604, A17, 2017.(3) Louis, C. K. , L. Lamy, P. Zarka, B. Cecconi, and S. L. G. Hess, Detection of Jupiter decametric emissions controlled by Europa and Ganymede with Voyager/PRA and Cassini/RPWS, J. Geophys. Res., 122, 9228-9247, 2017, doi:10.1002/2016JA023779(4) Hess, S. L. G., and P. Zarka, Modeling the radio signature of the orbital parameters, rotation, and magnetic eld of exoplanets, Astron. Astrophys., 531, A29, 2011.