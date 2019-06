Un contrôle des paquets d'électrons dans les synchrotrons pour un rayonnement térahertz intense et stable



crédit: CAVOK Production - Laurent PERSIN

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

vitesse (On distingue :)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière est...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels,...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

pousse (Pousse est le nom donné à une course automobile illégale à la Réunion.)

formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de hauteur : plus la fréquence est élevée, plus la hauteur perçue est haute et inversement. Chaque voyelle se...)

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet, sa longueur est...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière.)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

carré (Un carré est un polygone régulier à quatre côtés. Cela signifie que ses quatre côtés ont la même longueur et ses quatre angles la même mesure. Un carré est à la fois un rectangle...)



a) Vue aérienne du synchrotron (Le terme synchrotron désigne un type de grand instrument destiné à l'accélération à haute énergie de particules élémentaires.) SOLEIL (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune, et composée d'hydrogène...)

b) émission d'une impulsion térahertz cohérente par un paquet d'électrons dans un anneau de stockage, due à la présence de microstructures. Ce rayonnement térahertz intense apparaît généralement sous la forme de bouffées.

c) Signaux térahertz avant et pendant l'utilisation d'une boucle de rétroaction.

Physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux...)

instant (L'instant désigne le plus petit élément constitutif du temps. L'instant n'est pas intervalle de temps. Il ne peut donc être considéré comme une durée.)

plage (La géomorphologie définit une plage comme une « accumulation sur le bord de mer de matériaux d'une taille allant des sables fins aux blocs ». La plage ne se limite donc pas aux étendues de...)

Référence:

coherent (Le systèmes d'exploitation Coherent a été créé en 1983 par la défunte Mark Williams Company comme l'un des premiers systèmes de type UNIX pour ordinateur IBM PC-compatible. Coherent...)

radiation (Le rayonnement est un transfert d'énergie sous forme d'ondes ou de particules, qui peut se produire par rayonnement électromagnétique (par exemple :...)

Contacts chercheurs

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications, nouvelles...)

cnrs (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Dans les synchrotrons, des paquets d'électrons circulant en anneau émettent des rayonnements qui sont très largement utilisés pour sonder la matière. Lorsque ces paquets comprennent beaucoup d'électrons et deviennent instables, ils émettent untérahertz cohérent particulièrement intense, mais trop irrégulier pour être utilisé. Grâce à des techniques inspirées des méthodes dudu chaos, le rayonnement térahertz cohérent peut cependant être stabilisé.Les synchrotrons produisent des rayonnements sur une très large gamme spectrale: du térahertz jusqu'aux rayons X durs. Ces rayonnements sont émis par des paquets d'électrons relativistes, dont laest très proche de celle de la. Les électrons d'un paquet sont en constante, entre eux et avec leur rayonnement et leur, et, à partir d'un certain, l'augmentation de ces interactionssystématiquement les électrons à se regrouper en petits ensembles au sein du paquet,des microstructures instables (phénomène dit de microbunching). À lad'de ces microstructures, leur rayonnement devient alors cohérent: les ondes émises par les différents électrons dans les différents micro-paquets sont enles unes par rapport aux autres. Dans cet état, le rayonnement térahertz obtenu est typiquement 10 000 à 100 000 fois plus intense que le rayonnement térahertz classique, incohérent. En effet, lad'un rayonnement incohérent est proportionnelle au nombre d'électrons dans le paquet tandis que, pour un rayonnement cohérent, elle est proportionnelle aude ce nombre. Ce rayonnement cohérent est malheureusement émis habituellement sous forme de bouffées erratiques, ce qui le rend trop irrégulier pour profiter de sa puissance exceptionnelle.Des chercheurs du laboratoiredes lasers,et molécules ( PhLAM , CNRS/Université de Lille) et du synchrotron SOLEIL ont cependant stabilisé un rayonnement térahertz cohérent. Ces travaux, publiés dans, reposent sur une boucle de rétroaction. Dans un synchrotron, les paquets d'électrons tournent en effet dans un anneau et émettent un rayonnement qui leur fait perdre de l'. Celle-ci leur est restituée sous forme électromagnétique par des cavités radiofréquences. Les chercheurs jouent alors sur ce, réinjecté et recalculé à chaque tour d'anneau, pour maintenir les paquets d'électrons dans des états où ils émettent un rayonnement térahertz cohérent (figure). Résultat, le rayonnement gagne enfin la régularité qui lui faisait défaut grâce à une opération qui consomme très peu d'énergie. Cette solution fonctionne pour l'sur unede courants, c'est-à-dire un nombre d'électrons dans le paquet, réduite. Les chercheurs comptent bien l'étendre afin, à terme, de pouvoir pleinement utiliser ce rayonnement cohérent, par exemple pour de mesures de spectroscopie haute résolution.Evain C., Szwaj C., Roussel E., Rodriguez J., Le Parquier M., Tordeux M.A., Ribeiro F., Labat M., Hubert N., Brubach J.B., Roy P., Bielawski S.,, le 8 avril 2019. DOI: 10.1038/s41567-019-0488-6.Lire l'article sur les bases d'archives ouvertes HAL et arXiv - Clément Evain - Enseignant-chercheur au PhLAM - clement.evain at univ-lille1.frINP: inp.com at.fr