Cryo-CMOS pour le quantique

Réalisation du TIA avec le dispositif à mesurer.

a- Carte de circuit avec les connecteurs,

b- support de puce avec le TIA (DUT = puce à point (Graphie)

c- image SEM du DUT avec le canal de conduction entre les contacts de source et drain ( Drain est une commune française de Maine-et-Loire ; Drain est également un groupe de...)

Références:

Des chercheurs de l'Irig, en collaboration avec le CEA-Leti, ont créé le premier circuit intégré quantique au monde qui démontre la possibilité d'intégrer des dispositifs et des éléments électroniques classiques avec des points quantiques sur une puce CMOS.Les applications de phénomènes quantiques exigent un fonctionnement à basseafin de préserver les propriétés essentielles des états quantiques. L'intégration de l'électronique classique à la même température que le dispositif quantique constitue un défi afin de contrôler et détecter les états quantiques avec plus deet efficacitéen limitant le câblage vers l'à la température ambiante. Comment développer une électronique cryogénique dédiée, basée sur laconnue de composants CMOS () et compatible avec des bits quantiques enDes chercheurs de l'Irig et du CEA-Leti ont réalisé des prototypes de circuits hybrides combinant des dispositifs à points quantiques en silicium avec unde trans-impédance classique (ou TIA). Le TIA est particulièrement adapté aux mesures de courant traversant un système de points quantiques(dans la gamme du pico ampère). Ces boîtes quantiques de taille nanométrique ont des états électroniques quantifiés avec un spectre d'qu'il est possible de détecter en fonction d'unedepar la mesure d'un courant correspondant au passage d'unique à travers la structure quantique.Des amplificateurs de trans-impédance intégrés avec des dispositifs permettant de mesurer le courant sont réalisés chez STMicroelectronics en partant d'un CMOSde 28 nm en silicium surentièrement appauvri (FDSOI). La puce du nano-dispositif à mesurer a été placée côte à côte avec la puce du TIA ou les deux systèmes, quantique et classique, ont été réalisés sur la même puce (). Le circuit avec le TIA fonctionne à 10 mK avec seulement 1 μW de consommation électrique, ce qui permet d'éviter l'échauffement du cryostat. Il présente une réponse linéaire jusqu'à ±40 nA avec unede 2,6 kHz. L'a une empreinte du circuit de seulement 0,1 mm x 0,1 mm. Cestechniques sont très prometteuses pour les applications quantiques aux températures les plus basses. Dans une version plus complète, la puce intègre d'autres fonctions analogiques et numériques (multiplexeur, tampon, amplificateur de, convertisseur de niveau) pour faire des mesures de courant sous une excitation dans le domaine du GHz.Après cette preuve de concept dans la réalisation d'un TIA cryogénique, d'autres améliorations porteront sur l'augmentation de lade bande de l'amplificateur pour des schémas de détection de courant encore plus rapides.est unsupervisé par Gaël Pillonnet (CEA-Leti) et Louis Jansen (laboratoire Pheliqs de l'Irig). Loïc est également membre du groupe deGrenoble Silicium Quantique dirigé par Maud Vinet.Le Guevel L, Billiot G, Cardoso Paz B, Tagliaferri MLV, De Franceschi S, Maurand R, Cassé M, Zurita M, Sanquer M, Vinet M, Jehl X, Jansen AGM and Pillonnet GLow-power transimpedance amplifier for cryogenic integration withdevices. Applied Physics Review , 2020.