Découverte de deux états quantiques d'un matériau supraconducteur prometteur



Supraconductivité non conventionnelle: le ballet des électrons !



Michel Côté et Olivier Gingras Crédit: Martin LaSalle

Le ruthénate de strontium: la drosophile des supraconducteurs ?

Deux états quantiques qui pourraient "débloquer le code" de la "musique des électrons"

Une théorie qui intéresse les physiciens du monde entier

Toutes les technologies que nous utilisons fonctionnent grâce à des matériaux conducteurs d'électricité ou de champs magnétiques qui, à l'échelle atomique, offrent une résistance et engendrent une perte d'énergie importante... et coûteuse.Aussi, depuis une centaine d'années, de nombreux physiciens ont concentré leurs recherches sur la, unde ladans lequel l'peut voyager à l'sans résistanceen esquivant les champs magnétiques.L'un des supraconducteurs les plus étudiés au cours des 25 dernières années est le ruthénate de strontium. Et récemment, leOlivier Gingras, du Département dede l'de, a élaboré uneétablissant deux nouvelles familles d'états quantiques spécifiques à ce matériau.Cette théorie prometteuse, publiée dans leset formulée sous la codirection des professeurs Michel Côté, de l'UdeM, et André-Marie Tremblay, de l'Université de Sherbrooke, ouvre la porte à de nouvelles avancées fondamentales dans le domaine de la physique contemporaine.La supraconductivité n'est pas une propriété intrinsèque des: c'est plutôt unede la matière, un peu comme lorsque l'se transforme en. D'ailleurs, pour devenir supraconducteurs, ils doivent être refroidis à des températures extrêmement basses. Les meilleurs matériaux connus en ce moment deviennent supraconducteurs à -135 °C, ce qui rend leur exploitation difficile ‒ et onéreuse.Par ailleurs, il existe deux catégories de supraconducteurs: les conventionnels et les non-conventionnels."Dans les supraconducteurs conventionnels, c'est le mouvement de l'qui explique de quelle façon les électrons tombent en état de supraconductivité: l'atome agit comme un chef d'orchestre, illustre Michel Côté. Or, dans les supraconducteurs non conventionnels, l'atome neaucun rôle: ce sont les électrons eux-mêmes qui disciplinent leurs mouvements et se structurent de façon corrélée, comme dans un grand ballet!"Si la théorie nommée Bardeen-Cooper-Schrieffer a permis en 1957 de comprendre le fonctionnement des supraconducteurs conventionnels, celui des supraconducteurs non conventionnels reste à établir.Jusqu'en 1994, la famille de supraconducteurs la plus étudiée était celle des cuprates, une classe de matériaux à base dequi requéraient l'ajout d'un dopant pour atteindre l'état de supraconductivité.Mais cette année-là, on a découvert le ruthénate de strontium. Connu sous l'appellationSr2RuO4 ou SRO, ce matériau est le premier supraconducteur de structure cristalline ne contenant pas de cuivre et il offre l'avantage de pouvoir être synthétisé de manière extrêmement pure. Initialement, on croyait qu'il allait même servir à créer l'"Pour plusieurs chercheurs, le ruthénate de strontium pourrait devenir l'équivalent, en physique des matériaux, de ce qu'est la drosophile dans laen, c'est-à-dire l'qui permettrait d'analyser et d'expliquer la supraconductivité à partir de la symétrie des électrons", mentionne Olivier Gingras.Toutefois, les différentes expériences menées sur ce supraconducteur ont donné des résultats fort différents."Tellement que même la caractéristique la plusde l'état supraconducteur ‒ la symétrie dud'ordre [ou la manière dont les électrons s'apparient pour donner naissance à la supraconductivité] ‒ reste un mystère pour les chercheurs", poursuit le lauréat de la prestigieuse bourse Excellencede l'UdeM.Aucune théorie unique ne décrit donc, de façon satisfaisante, le phénomène de la supraconductivité non conventionnelle.Néanmoins, la théorie des fluctuations deet des charges est celle qui semble la plus plausible: elle postule l'existence d'unqui explique le mouvement orchestré des charges électriques ‒ une sorte de musique inhérente aux électrons.Pour tenter de déchiffrer cette "musique", il faut effectuer d'imposants calculs qui tiennent compte des effets collectifs d'un grandd'électrons enconstante. En effet, chaquede ruthénate de strontium contient 10 électrons... à la23. C'est l'équivalent du nombre de grains dedans ledu Sahara !Olivier Gingras a donc confié les calculs d'essai de corrélation aux superordinateurs de Calcul Québec. Ces calculs ont nécessité l'utilisation de 100 processeurs qui, à l'issue d'une semaine, ont produit les résultats que le doctorant attendait."Nous avons découvert que, loin des instabilités où les fluctuations deaugmentent, il existe deux triplets de spin à rupture de symétrie à inversion temporelle, c'est-à-dire deux nouvelles familles d'états quantiques potentiels", signale-t-il."Cette découverte pourrait faire progresser de façon phénoménale notre compréhension des matériaux quantiques, un peu comme si elle permettait de débloquer le code de la musique des électrons", illustre pour sa part le professeur Côté.Les états quantiques mis aupar Olivier Gingras suscitent déjà beaucoup d'intérêt dans la communauté scientifique.Pour preuve, à l'issue de la présentation de ses résultats préliminaires en mars dernier au congrès de la Société américaine de physique, qui a réuni plus de 10 000 participants, il a été invité à un atelier de travail en Allemagne, en septembre, portant sur leet la supraconductivité."La supraconductivité non conventionnelle est le casse-tête duen physique, conclut Olivier Gingras. C'est super intrigant et je souhaite contribuer à élucider ce mystère de la physique contemporaine."Notons que sa recherche a été financée par le Fonds de recherche du Québec−Nature et technologies et par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.