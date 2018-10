Découverte d'une deuxième étoile non carbonée dans la Galaxie

univers



Pristine_221.8781+9.7844 dans son environnement

Crédits: N. Martin et la collaboration Pristine, DECam Legacy Survey, Aladin Sky Atlas

Existence confirmée d'une classe d'objets rares

Le spectre de Pristine_221.8781+9.7844 observé au Télescope William Herschel, à La Palma, comparé au spectre du Soleil.

Une équipe internationale de chercheurs impliquant des astrophysiciens français du CNRS, de l'Observatoire astronomique de Strasbourg, de l'Observatoire de la Côte d'Azur et de l'Observatoire de Paris a découvert une des étoiles les moins enrichies en éléments lourds. Un article paru dansle 8 octobre 2018 présente son analyse.Ces étoiles sont extrêmement rares. Elles sont les survivantes des premiers âges de l', témoins non encore pollués par les restes successifs d'étoiles mortes.Les astrophysiciens ont plusieurs méthodes pour étudier les premiers âges de l'Univers: ils peuvent étudier les galaxies les plus lointaines - qui sont aussi les plus jeunes - , et les observer alors qu'elles sont ende s'assembler.Ils peuvent aussi chercher et examiner les étoiles les plus anciennes de notre propre, la. C'est précisément dans cette voie d'archéologie galactique que s'inscrit la collaboration "Pristine" dirigée par Nicolas Martin (Observatoire astronomique de Strasbourg /de Strasbourg) et Else Starkenburg (Leibniz Institute for Astrophysics, Potsdam), à laquelle ont contribué des chercheurs de l', au département Galaxies, Etoiles,et(GEPI).L'Univers primordial ne contenait presque exclusivement que de l'et de l'. Les réactions thermonucléaires qui ont lieu au centre de toutes les étoiles au cours de leurcréent des éléments plus lourds que l'hélium (du, de l', du calcium, du, ...) à partir de l'hydrogène et de l'hélium qui composent la très grande majorité de leurQuand elles explosent à la fin de leur vie, elles enrichissent avec ces éléments le gaz interstellaire qui sert de pouponnière aux générations d'étoiles suivantes.C'est pourquoi notrerelativement jeune, a unecomposée d'environ 2% d'éléments lourds. Au contraire, les étoiles très anciennes, qui se sont formées très tôt, se caractérisent par leur faibled'éléments lourds.Ce type d'atoiles est extrêmement rare et difficile à trouver dans notre environnement cosmique.Grâce à une nouvelledueffectuée avec leCanada-France-Hawaï, situé à, l'équipe "Pristine" a mis en évidence une telle étoile. Cette cartographie, qui se concentre sur une petite région de l', permet d'isoler efficacement les étoiles très peu polluées en éléments lourds.On estime que, dans lesolaire, moins d'une étoile sur 1 000 000 est aussi pauvre en éléments lourds que celle qui vient d'être découverte.Un suivi avec les spectrographes de l'Group, en Espagne, et de l'Observatoire Européen, au Chili, a permis de confirmer que l'étoile Pristine_221.8781+9.7844 est quasiment vierge d'éléments lourds, dont les quantités sont 10 000 à 100 000 fois inférieures à celles mesurées dans l'atmosphère de notre Soleil.Cette étoile, dont l'analyse est présentée dans un article des Monthly Notices of the Royal Astronomical Society en date du 8 octobre 2018 apporte des contraintes bienvenues sur les modèles de formation des premières étoiles et ouvre unesur une époque de l'Univers encore peu connue.La découverte de Pristine_221.8781+9.7844 dès le début du"Pristine" laisse présager d'une moisson de telles étoiles anciennes dans les années à venir.