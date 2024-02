Découverte d'eau dans l'atmosphère d'une petite exoplanète

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Représentation artistique de l'exoplanète GJ 9827 d, la plus petite exoplanète qui a une atmosphère où de la vapeur d'eau a été détectée. Elle pourrait être un exemple de planète dotée d'une atmosphère riche en eau. D'un diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre...) naine rouge (En astronomie, les naines rouges sont des étoiles de type spectral K ou M. Ce sont les...)

Crédit: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI), Ralf Crawford (STScI)

Deux scénarios envisageables

Des planètes de plus en plus petites

Deux histoires de formation possibles

Sous la loupe des télescopes spatiaux

Des astronomes utilisant le télescope spatialde la NASA ont détecté de l'eau dans l'atmosphère d'une très petite exoplanète. D'un diamètre correspondant seulement à environ le double de celui de la Terre, GJ 9827 d pourrait être un exemple d'un nouveau type de planète dont l'serait composée principalement de vapeur d'eau.L'étude, menée par des scientifiques de l'Université de Montréal, a été publiée le 12 septembre dernier dans"Il s'agirait de la première fois que nous pouvons démontrer directement, grâce à une détection atmosphérique, que des planètes avec une atmosphère riche en eau existent autour d'autres étoiles, a déclaré Björn Benneke , membre de l'équipe de recherche, professeur d'à l'UdeM et l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes . Voilà qui constitue une étape importante pour mieux comprendre la diversité des atmosphères des planètes rocheuses."Il est encore trop tôt pour déterminer si l'atmosphère de GJ 9827 d contient une petite quantité de vapeur d'eau dans une atmosphère étendue, riche en, ou si elle est principalement constituée d'eau, les gaz plus légers (comme l'hydrogène ou l'hélium) s'étant évaporés sous l'effet dustellaire."Notre programme d'observation a été conçu pour détecter les molécules de l'atmosphère de la planète et plus précisément pour y rechercher la présence de vapeur d'eau, a dit Pierre-Alexis Roy , étudiant de Björn Benneke et auteur principal de l'étude. Peu importe que la vapeur d'eau soit en quantité infime ou qu'elle soit dominante, nous avons là un résultat intéressant!"Dans le premier scénario, la planète aurait conservé une enveloppe riche en hydrogène et en eau, un peu comme une version miniature de Neptune.Dans le second, elle ressemblerait plutôt à une version plus grosse et plus chaude d'Europa, la lune de Jupiter, qui possède sous sa croûte deux fois plus d'eau qu'il s'en trouve sur la Terre. Dans ce cas-là, comme l'a souligné Björn Benneke, "il se pourrait fort bien que la planète GJ 9827 d se compose à moitié d'eau et à moitié de roche: un petit noyau de roche entouré d'une épaisse couche de vapeur d'eau"."Jusqu'à présent, nous n'avions pas été en mesure de déceler directement l'atmosphère d'une si petite planète. Nous parvenons lentement à réussir ce défi technique, a ajouté Björn Benneke. À mesure que nous étudions des planètes de plus en plus petites, nous nous attendons à trouver des mondes dépourvus d'hydrogène, qui ont des atmosphères analogues à celle de Vénus, dominée par le."Comme la planète GJ 9827 d est aussi chaude que Vénus, avec une température avoisinant les 430 °C, il s'agirait indiscutablement d'un monde inhospitalier et humide si son atmosphère était principalement composée de vapeur d'eau.Si la planète possède une atmosphère riche en eau résiduelle, elle se serait formée à une plus grande distance de son étoile, là où la température est froide et où l'eau est disponible sous forme de glace. Dans un tel scénario, la planète se serait déplacée plus près de l'étoile. L'hydrogène se serait alors réchauffé et échappé du faible champ gravitationnel de la planète.Dans l'autre cas, la planète se serait formée à proximité de l'étoile chaude et comporterait des traces d'eau dans son atmosphère.Pour cette étude, lea observé la planète lors de 11 passages devant son étoile, ces passages s'étant échelonnés sur une période de trois ans. Lors de ces passages, la lumière de l'étoile est filtrée à travers l'atmosphère de la planète et présente l'empreinte spectrale de molécules d'eau. Si la planète est entourée de nuages, ils sont suffisamment bas dans l'atmosphère pour qu'puisse détecter la présence de vapeur d'eau au-dessus de ceux-ci.La découverte du télescopeouvre la voie à une étude plus détaillée de la planète. Celle-ci constituerait par exemple une cible intéressante pour lede la NASA et la recherche d'autres molécules grâce à laLa planète GJ 9827 d a été mise au jour par l'observatoire spatialde la NASA en 2017. Elle effectue une orbite autour d'une étoile naine rouge tous les 6,2 jours. L'étoile, GJ 9827, se trouve à 97 années-lumière de la Terre, dans lades Poissons.