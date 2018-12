Sur le même thême

Découverte d'une exoplanète gazeuse en passe de "se volatiliser"

Grâce au télescope spatial Hubble de la NASA, des astronomes viennent de découvrir une géante gazeuse ayant déjà perdu plus d'un tiers de sa masse depuis sa naissance. L'exoplanète GJ 3470b subit une perte extrêmement importante de matière à cause de la proximité de sonqui chauffe, accélère, et fait s'échapper sonatmosphérique, car lan'est pas assezpour le retenir.Ces travaux ayant impliqués des chercheursde l'd'de(CNRS/Sorbonne Université) et du Groupe de spectrométrie moléculaire et atmosphérique (CNRS/Université de Reims Champagne-Ardenne) permettent de mieux comprendre la rareté de ce que l'on nomme les Neptunes chaudes, des géantes gazeuses d'une taille équivalente à celle de Neptune orbitant très près de leur étoile. En effet, parmi les planètes proches de leur étoile, les astronomes observent majoritairement des planètes gazeuses de la taille de Jupiter ou des planètes rocheuses à peine plus grosses que la. Les Neptunes chaudes seraient trop près de leur étoile et pas assez massives pour retenir leur enveloppe gazeuse: elles seraient donc condamnées à la perdre totalement.Ainsi, dans quelques milliards d'années, il est possible que GJ 3470b ne soit plus réduit qu'à son coeur rocheux. Ces résultats sont publiés le 13 décembre 2018 dans la revue