Découverte d'une exoplanète dans une zone interdite

Une équipe internationale dirigée par l'Université de Warwick, en collaboration avec l'Université de Genève (UNIGE), a découvert une3 fois plus grande et 20 fois plusque la, nommée NGTS-4b. Orbitant en seulement 1.3 joursde son, celle-ci est tellement proche que saest chauffée à plus de 1000 degrés. La nouveauté ? Elle se situe dans une région nommée le "des Neptunes", une zone interdite dans laquelle aucune autrecomparable n'avait à ceété identifiée. Cette découverte est à lire dans la revueLes astronomes supposaient inexistantes les exoplanètes de la taille de Neptune se situant très proches de leur étoile et possédant une enveloppe d'éléments volatils ou une. Cette région, surnommée le "désert des Neptunes", ne peut contenir que des exoplanètes de type Jupiter chaudes, telle que 51-Peg b, suffisamment massives pour retenir leur atmosphère malgré l'de leur étoile, et les exoplanètes de type rocheux, telle que CoRoT-7 b, n'ayant pas ou plus d'enveloppe d'éléments volatils. Les exoplanètes intermédiaires de type Neptune chaudes n'ont en effet pas unesuffisante pour retenir leur atmosphère fortement irradiée et soufflée par leur étoile.Pourtant, une équipe internationale d'astrophysiciens a découvert NGTS-4b: une exoplanète 3 fois plus grande et 20 fois plus massive que la Terre, dont la surface est chauffée à plus de 1000 degrés. D'après sa, NGTS-4b possède une enveloppe volatile, malgré sa présence dans le désert des Neptunes. C'est la première de la sorte découverte dans cette zone inattendue et supposée interdite. Les chercheurs pensent que la planète a dû atteindre ce désert des Neptunes récemment, par migration orbitale, ou qu'elle était initialement uneet que son atmosphère n'a pas encore fini d'être soufflée et évaporée par son étoile.Cette Neptune a été observée grâce à un nouvel instrument mis en place à l'Observatoire de Paranal au Chili, en collaboration avec le Département d'de la Faculté des sciences de l'UNIGE. Le New Generation Transit Survey (NGTS) est constitué d'unde 12 télescopes robotiques de 20 cm dequi cherchent à identifier des transits photométriques (ou deséclipses, synonymes du passage d'une exoplanète devant lede son étoile) sur des milliers d'étoiles. "Depuis le sol, seuls les transits d'exoplanètes de la taille de Jupiter provoquant une baisse dede l'étoile de l'ordre de 1 % sont détectés, explique François Bouchy, professeur au Département d'astronomie de la Faculté des sciences de l'UNIGE et membre du consortium NGTS. Or les télescopes de NGTS peuvent détecter des transits de seulement 0,1 %, une précision encore jamais atteinte par les relevés photométriques depuis le sol." Et c'est justement cette précision qui a permis aux astronomes de découvrir l'exoplanète NGTS-4b de seulement 3,2 rayons terrestres. La masse de cette exoplanète a été mesurée en utilisant le spectrographe haute précision HARPS, développé au Département d'astronomie de l'UNIGE il y a plus de 15 ans et toujours en opération à l'Observatoire de la Silla au Chili.Le consortium NGTS poursuit aujourd'hui l'analyse des courbes deet le suivi spectroscopique des candidats planétaires désormais en synergie avec la mission spatiale TESS de la, afin que d'autres systèmes planétaires comparables à NGTS-4b soient découverts. Le désert des Neptunes est peut-être plusqu'on ne le croit.