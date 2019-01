Sur le même thême

Découverte de nouveaux isotopes lourds de Bore



Spectres en énergie obtenus dans le cas de la détection de Bore-19 et un neutron (Le neutron est une particule subatomique. Comme son nom l'indique, le neutron est neutre et n'a donc pas de charge électrique (ni positive, ni négative). Les neutrons, avec les protons,...)

résonance (Lorsqu'on abandonne un système stable préalablement écarté de sa position d'équilibre, il y retourne, généralement à travers des oscillations propres....)

Des noyaux de Bore-20 et 21 ont récemment été produits pour la première fois au RIKEN-RIBF situé au Japon. Cette performance aux limites des capacités actuelles est issue d'une collaboration internationale dirigée par des physiciens du LPC-Caen. Elle permet des tests extrêmes de modèles nucléaires.Les deux isotopes créés à partir des faisceaux relativistes d'azote-22 et de carbone-22 ne sont pas liés et n'existent que sous la forme de résonances. Trois états résonants du bore-20 qui se désintègrent en bore-19 plus un neutron ont été observés. Dans le cas du bore-21, une seulea été observée qui se désintègre directement en bore-19 plus deux neutrons, ce qui fait du bore-21 un candidat pour la décroissance par émission "dineutron".