💥 Ce nouvel atome super-lourd remet en question la stabilité nucléaire

Modèle simplifié de l'atome de seaborgium.

Crédit: Ahazard.sciencewriter/Wikimedia Commons

C'est quoi un atome super-lourd ?

Des chercheurs viennent de fabriquer un nouvel isotope super-lourd du seaborgium, appelé seaborgium-257. Ce type d'atome, instable, n'existe pas naturellement sur Terre.Le seaborgium-257 vit 12,6 millisecondes, soit un peu plus d'un centième de seconde. Il disparaît ensuite en libérant des particules et en se cassant en deux, un phénomène appelé fission. Pourtant, il présente une propriété rare: un état spécial, appelé K-isomère, qui lui permet de résister un peu plus longtemps à la fission que prévu.Cette découverte a été rendue possible grâce à un appareil très avancé en Allemagne, appelé TASCA. Il permet de créer ces atomes rares en faisant entrer en collision des noyaux d'atomes à très haute vitesse.Cela remet en question certaines idées sur les limites de la stabilité des atomes très lourds. Certains, comme le seaborgium-256, pourraient être encore plus instables qu'on ne le pensait, avec une durée de vie de moins d'une nanoseconde (un milliardième de seconde).Pour les étudier, il faut donc utiliser des détecteurs extrêmement rapides, capables de capter ce qui se passe presque instantanément après leur création.Un atome super-lourd est un atome avec beaucoup de protons et de neutrons dans son noyau, bien plus que ceux des atomes naturels comme l'uranium. Ces atomes ne durent que très peu de temps avant de se désintégrer.Les fabriquer en laboratoire permet d'explorer les limites de la matière, de tester les théories des physiciens, et de mieux comprendre la structure nucléaire, relative auGrâce à des effets quantiques, certains de ces atomes peuvent tenir un peu plus longtemps que prévu. C'est ce qui a été observé avec le seaborgium-257. Cela signifie que certains atomes très lourds pourraient être plus stables que d'autres, selon leur forme ou leur énergie interne.Comprendre ces effets pourrait permettre un jour de fabriquer des éléments plus lourds encore, avec peut-être des usages en science ou en technologie. Et surtout, cela nous aide à mieux comprendre comment l'fabrique les éléments lourds dans les étoiles.