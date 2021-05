Effet de désordre contrôlé par irradiation sur la conductivité électrique balistique des delafossites

2

2

2

2

2

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

balistique (La balistique est la science qui a pour objet l'étude du mouvement des projectiles.)

perpendiculaire (En géométrie plane, on dit que deux droites sont perpendiculaires quand elles se coupent en...)

amplitude (Dans cette simple équation d’onde :)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

quantum (En physique, un quantum (mot latin signifiant « combien » et qui s'écrit...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments...)

induction magnétique (Le phénomène d'induction électromagnétique (ou induction magnétique ou, simplement, induction)...)

largeur (La largeur d’un objet représente sa dimension perpendiculaire à sa longueur, soit...)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans...)

irradiation (En physique nucléaire, l'irradiation désigne l'action d'exposer (volontairement ou...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

graphène (Cet article ne doit pas être confondu avec l’article graphème.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

isolant (Un isolant est un matériau qui permet d'empêcher les échanges d'énergie entre deux systèmes....)

résistivité (La résistivité d'un matériau, généralement symbolisée par la lettre...)

section efficace (Une section efficace est une grandeur physique correspondant à la probabilité d'interaction d'une...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)



A gauche: Structure lamellaire du delafossite PtCoO 2 . Au centre: image d'un échantillon découpé par FIB, dédiée aux mesures de magnétorésistance perpendiculaire aux plans selon le schéma du bas. A droite, en haut, vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et...) panel (Le panel est un groupe de personnes interrogées régulièrement sur leurs opinions ou leurs...)

induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de...)

exploration (L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu.)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux...)

effet tunnel (L'effet tunnel désigne la propriété que possède un objet quantique de franchir...)

constante de Planck (En physique, la constante de Planck, notée h, est une constante utilisée pour décrire la taille...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

sphère (En mathématiques, et plus précisément en géométrie euclidienne, une...)

interférence (En mécanique ondulatoire, on parle d'interférences lorsque deux ondes de même type...)

SIRIUS (Sirius est l'étoile principale de la constellation du Grand Chien. Vue de la Terre, Sirius est...)

diffusion (Dans le langage courant, le terme diffusion fait référence à une notion de...)

outil (Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

Notes:

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus...)

Contact:

Collaborations:

Max Planck (Max Planck (né Max Karl Ernst Ludwig Planck le 23 avril 1858 à Kiel, Allemagne...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !