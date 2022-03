Emergence de la vie: la plus grande molécule jamais découverte dans un disque de formation de planètes

Cette image composite présente une vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités...) autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...) étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une...) noix de cajou (La noix de cajou ou anacarde, appelée noix d'acajou dans certaines régions, est le fruit...) sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.) observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...) méthoxyméthane (Le méthoxyméthane, appelé aussi éther méthylique est un composé...)

Crédit: ESO/L. Calçada, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/A. Pohl, van der Marel et al., Brunken et al.

Image annotée acquise par ALMA montrant le piège à poussière dans le disque qui entoure le système Oph-IRS 48. Le piège à poussière offre un havre de paix aux minuscules particules de poussière du disque, leur permettant de s'assembler et de croître en taille puis de survivre seules. La zone de couleur verte recouvre le piège à poussière, où les particules de taille plus grande s'agglutinent. La taille de l' orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps...)

Crédit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Nienke van der Marel

Localisation du système Oph-IRS 48 dans la constellation d'Ophiuchus. Ce graphe montre la vaste constellation d'Ophiuchus. La plupart des étoiles qui peuvent être aperçues à l'œil nu dans un ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.) cercle (Un cercle est une courbe plane fermée constituée des points situés à égale...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait...)

La plus grande molécule jamais observée dans un disque de formation de planètes (ESOcast 253 Light)

Animation artiste du disque de poussière

Simulation du piège à poussière. Cette simulation numérique montre le comportement de particules de différentes tailles dans le disque de poussière qui entoure le système Oph-IRS 48. Les particules les plus grosses (en rouge), de quelques millimètres de diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre...)

Crédit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Nick Risinger (skysurvey.org)/Digitized Sky Survey 2/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard). Music: movetwo

En utilisant ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) au Chili, des chercheuses de l'Observatoire de Leiden aux Pays-Bas ont détecté pour la première fois du méthoxyméthane dans un disque de formation de planètes. Avec neuf atomes, il s'agit de la plus grandeidentifiée à cedans un tel. Il s'agit également d'un précurseur de plus grandes molécules organiques qui peuvent conduire à l'émergence de la"Grâce à ces résultats, nous pouvons en apprendre davantage sur l'sur notreet donc avoir une meilleure idée du potentiel de vie dans d'autres systèmes planétaires. Il est très intéressant de voir comment ces résultats s'intègrent dans led'", déclare Nashanty Brunken, étudiante en master à l'Observatoire de Leiden, qui fait partie de l'de Leiden, et auteure principale de l'étude publiée dansLe méthoxyméthane est une moléculecouramment observée dans les nuages de formation d'étoiles, mais n'avait encore jamais été trouvée dans un disque de formation de planètes. Les chercheurs ont aussi tenté de détecter le, une molécule complexe similaire à au méthoxyméthane, qui est aussi un élément constitutif de molécules organiques encore plus grandes."C'est vraiment passionnant de détecter enfin ces grosses molécules dans les disques. Nous avons pensé pendant un bon moment qu'il ne serait pas possible de les observer", explique la co-auteure Alice Booth, également chercheuse à l'Observatoire de Leiden.Les molécules ont été découvertes dans le disque de formation de planètes autour de la jeune étoile IRS 48 (également connue sous le nom de Oph-IRS 48) grâce à ALMA, un observatoire dont l'(ESO) est "copropriétaire". IRS 48, située à 444 années-lumière dans lade l', a fait l'de nombreuses études car son disque contient un "piège à poussière" asymétrique en forme de noix de cajou. Cette région, qui s'est probablement formée à la suite de la naissance d'une planète ou d'une petite étoile compagnon située entre l'étoile et le piège à poussière, retient un grandde grains de poussière de taille millimétrique qui peuvent s'assembler et se transformer en objets de taille kilométrique comme des comètes, des astéroïdes et peut-être même des planètes.On pense que de nombreuses molécules organiques complexes, comme le méthoxyméthane apparaissent dans les nuages de formation d'étoiles, avant même laelles-mêmes. Dans ces environnements froids, leset les molécules simples comme le monoxyde dese collent aux grains de poussière,une couche deet subissant des réactions chimiques, qui donnent lieu à des molécules plus complexes. Les chercheurs ont récemment découvert que le piège à poussière du disque IRS 48 est également un réservoir de glace abritant des grains de poussière recouverts de cette glace riche en molécules complexes. C'est dans cette région du disque qu'ALMA a maintenant repéré desde la molécule de méthoxyméthane: lorsque lad'IRS 48 sublime la glace en gaz, les molécules piégées héritées des nuages froids sont libérées et deviennent détectables."Ce qui rend cette découverte encore plus enthousiasmante, c'est que nous savons maintenant que ces molécules complexes plus grandes sont disponibles pour alimenter les planètes en formation dans le disque", explique Alice Booth. "Cela n'était pas connu auparavant car dans la plupart des systèmes, ces molécules sont cachées dans la glace".La découverte du méthoxyméthane suggère que de nombreuses autres molécules complexes couramment détectées dans les régions de formation d'étoiles peuvent également se cacher sur les structures glacées des disques de formation de planètes. Ces molécules sont les précurseurs de molécules prébiotiques telles que les acides aminés et les sucres, qui sont certaines des briques élémentaires de la vie.En étudiant leur formation et leur évolution, les chercheurs peuvent donc mieux comprendre comment les molécules prébiotiques se retrouvent sur les planètes, dont la nôtre. "Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir commencer à suivre le parcours complet de ces molécules complexes, depuis les nuages qui forment les étoiles jusqu'aux comètes, en passant par les disques de formation des planètes. Nous espérons qu'avec d'autres observations, nous pourrons nous rapprocher de la compréhension de l'origine des molécules prébiotiques dans notre propre", déclare Nienke van der Marel,à l'Observatoire de Leiden, qui a également participé à l'étude.Les études futures d'IRS 48 avec l'ELT (Extremely Large Telescope) de l'ESO, actuellement en construction au Chili et dont l'exploitation devrait commencer dans le courant de la, permettront à l'équipe d'étudier lades régions très internes du disque, où des planètes comme lapourraient se former.