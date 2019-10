L'essor de la physique des particules en France

Marie Curie (Maria Sk?odowska-Curie (née à Varsovie le 7 novembre 1867 et décédée à Sancellemoz le 4 juillet 1934), connue en France sous le nom de Marie Curie, est une physicienne polonaise naturalisée française[1].)

pluie (La pluie désigne généralement une précipitation d'eau à l'état liquide tombant de nuages vers le sol. Il s'agit d'un hydrométéore...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

chimiste (Un chimiste est un scientifique qui étudie la chimie, c'est-à-dire la science de la matière à l'échelle moléculaire ou atomique ("supra-atomique"). Le mot chimiste est dérivé...)

terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

moi (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne...)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas gallo-romaine. Comme la civitas...)

Jean Perrin (Jean Baptiste Perrin (né le 30 septembre 1870 à Lille, mort le 17 avril 1942 à New York) était un physicien français qui a travaillé sur les questions relatives aux rayons...)

prix Nobel de physique (Le prix Nobel de physique est une récompense gérée par la Fondation Nobel, selon les dernières volontés du testament du chimiste Alfred Nobel. Il récompense des figures scientifiques éminentes...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Il est...)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large. L'ensemble de connaissances,...)

Fondation (Les fondations d'un ouvrage assurent la transmission et la répartition des charges (poids propre et surcharges climatiques et d'utilisation) de cet ouvrage sur le sol. Le mode de...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des sciences naturelles et de...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

Caisse (Les caisses en bois servent à emballer des produits en plusieurs pièces, qui doivent être livrées ensembles.)

recherche scientifique (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par...)

Frédéric Joliot-Curie (Jean Frédéric Joliot (19 mars 1900 à Paris (16è arr.) - 14 août 1958 à Paris) était un physicien français.)

Collège de France (Le Collège de France, situé au no 11 place Marcelin-Berthelot dans le quartier latin de Paris (Ve arrondissement), est un grand établissement d'enseignement et de recherche. Il dispense des cours non diplômant de haut...)

énergie nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :)



Jean Perrin, prix Nobel de physique en 1926 pour son travail sur la structure discontinue de la matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état...)

Irène Joliot-Curie (Irène Joliot-Curie (12 septembre 1897 - 17 mars 1956) était une chimiste et une physicienne française. Épouse de Frédéric Joliot-Curie, leurs travaux en radioactivité artificielle leur ont...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

Jean Zay (Jean Zay est un homme politique français, né à Orléans (Loiret) le 6 août 1904 et mort assassiné par des miliciens à Molles (Allier) le 20 juin 1944. Il a été ministre de...)

astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la physique et l'étude des propriétés des objets...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public...)

idéal (En mathématiques, un idéal est une structure algébrique définie dans un anneau. Les idéaux généralisent de façon féconde l'étude de la divisibilité...)

enseignement (L'enseignement (du latin "insignis", remarquable, marqué d'un signe, distingué) est une pratique d'éducation visant à développer les connaissances d'un élève par le biais de communication verbale et...)

L'évolution de la physique nucléaire et des hautes énergies

budget (Un budget est un document comptable prévisionnel distinguant les recettes et les dépenses.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout », comme...)

humanités (Le terme humanités a longtemps désigné les disciplines traitant des langues et de la littérature anciennes, c'est-à-dire essentiellement le latin et le grec.)

vie (La vie est le nom donné :)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

recherche fondamentale (La recherche fondamentale regroupe les travaux de recherche scientifique n'ayant pas de finalité économique déterminée au moment des travaux. On oppose en général la...)

joue (La joue est la partie du visage qui recouvre la cavité buccale, fermée par les mâchoires. On appelle aussi joue le muscle qui sert principalement à ouvrir et fermer la bouche et à mastiquer.)

IN2P3 (L'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) est un institut de recherche fondamentale du CNRS dont le domaine de recherche est comme son nom l'indique la physique nucléaire et des...)

nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :)

mathématiques (Les mathématiques constituent un domaine de connaissances abstraites construites à l'aide de raisonnements logiques sur des concepts tels que les nombres, les figures, les structures et les...)

Louis de Broglie (Louis Victor de Broglie, duc de Broglie (Dieppe, 15 août 1892 – Louveciennes, 19 mars 1987) était un mathématicien, physicien et académicien français.)

Pierre Auger (Pierre Victor Auger (14 mai 1899 - 25 décembre 1993) était un physicien français né à Paris, fils du professeur de chimie Victor Auger et beau-frère de Francis Perrin. Il a travaillé en physique atomique, physique nucléaire et sur...)

Collège (Un collège peut désigner un groupe de personnes partageant une même caractéristique ou un établissement d'enseignement.)

cyclotron (Le cyclotron est un type d’accélérateur circulaire inventé par Ernest Orlando Lawrence en 1931. Dans un cyclotron, les particules placées dans un champ magnétique suivent une...)

radium (Le radium est un élément chimique de symbole Ra et de numéro atomique 88.)

Raoul Dautry (Raoul Dautry est un ingénieur, dirigeant d'entreprises publiques et homme politique français, né le 16 septembre 1880 à Montluçon (Allier) et décédé le 21 août 1951 à Lourmarin (Vaucluse).)

urbanisme (L’urbanisme est à la fois un champ disciplinaire et un champ professionnel recouvrant l'étude du phénomène urbain, l'action d'urbanisation et...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)



Irène et Frédéric Joliot-Curie en 1935, année au cours de laquelle ils partagent le prix Nobel de chimie (Le prix Nobel de chimie est décerné une fois l'an, depuis 1901, par l'Académie royale des sciences de Suède à un scientifique dont l'œuvre et les travaux ont rendu de grands services...)

La création du CERN

chambre à bulles (Une chambre à bulles est un détecteur de particules qui est formé d'une cuve contenant (généralement) de l'hydrogène liquide. La chambre étant généralement placée dans...)

inverse (En mathématiques, l'inverse d'un élément x d'un ensemble muni d'une loi de composition interne · notée multiplicativement, est un...)

Georges Charpak (Georges Charpak, né le 1er août 1924 à D?browica en Pologne (aujourd'hui en Ukraine), est un physicien français, lauréat du prix Nobel de physique 1992.)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines...)

thèse (Une thèse (du nom grec thesis, se traduisant par « action de poser ») est l'affirmation ou la prise de position d'un...)

Leon (LEON est un processeur 32 bit RISC open source, compatible SPARC V8 (1987) développé par l'ingénieur suédois Jiri Gaisler pour l'ESA.)

numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information ayant été quantifiée et échantillonnée, par opposition à une information dite...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

campus (Un campus (du mot latin désignant un champ) désigne l'espace rassemblant les bâtiments et l'infrastructure d'une université ou d'une école située hors d'une...)

Monde (Le mot monde peut désigner :)

Yves Rocard (Yves Rocard, né à Vannes le 22 mai 1903 et mort à Paris le 16 mars 1992, est physicien français. Il est le père de Michel Rocard.)

Angleterre (L’Angleterre (England en anglais) est l'une des quatre nations constitutives du Royaume-Uni. Elle est de loin la plus peuplée, avec 50 763 000 habitants (en 2006), qui représentent 83,8%...)

L'éclosion des laboratoires

germe (En botanique, un germe est un embryon de plante contenu dans une graine. Le terme désigne également une excroissance qui se développe depuis un...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

réacteur (Un réacteur peut désigner :)

Institut Laue-Langevin (L'Institut Laue-Langevin (ILL), nommé ainsi en l'honneur des physiciens Max von Laue (physicien allemand 1879-1960) et Paul Langevin (physicien français 1872-1946) est un...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du...)

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la pratique (l'art) étudiant l'organisation du corps humain (anatomie), son fonctionnement normal (physiologie), et cherchant...)

futurs (Futurs est une collection de science-fiction des Éditions de l'Aurore.)

château (Un château est à l'origine une construction médiévale destinée à protéger le seigneur et à symboliser son autorité au sein...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

Synchrotron (Le terme synchrotron désigne un type de grand instrument destiné à l'accélération à haute énergie de particules élémentaires.)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité...)

Gérer l'expansion

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants élémentaires de la matière et les rayonnements, ainsi que leurs interactions. On l'appelle aussi physique des hautes...)

débat (Un débat est une discussion (constructive) sur un sujet, précis ou de fond, annoncé à l'avance, à laquelle prennent part des individus ayant des avis, idées, réflexions ou opinions...)

collisionneur (Un collisionneur est un type d'accélérateur de particules mettant en jeu des faisceaux dirigés de particules élémentaires.)

DESY (Le DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron, « Synchrotron d'électrons allemand ») est un important centre de recherche en Europe en physique des particules et en...)



Le collisionneur italien AdA est installé au LAL à Orsay afin de bénéficier des énergies plus élevées de l'accélérateur linéaire. Il produit les premières collisions électron-positon. Il retournera ensuite à Frascati en Italie. Crédit: LAL



André Lagarrigue devant la chambre à bulles Gargamelle au CERN qui observera les courants neutres. Crédit: CERN

Depuis lors

cosmologie (La cosmologie est la branche de l'astrophysique qui étudie l'Univers en tant que système physique.)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation des...)

boson de Higgs (Le boson de Higgs est une particule élémentaire dont l'existence a été proposée en 1964 par Gerry Guralnik, C.R. Hagen, et Tom Kibble; Robert Brout et François Englert (et...)

antimatière (L'antimatière est l'ensemble des antiparticules des particules composant la matière classique — celle dont est faite la Terre. Le préfixe « anti- » signifie que l'antimatière est...)

mise à jour (Une mise à jour, souvent abrégé en MAJ ou MàJ, est l'action qui consiste à mettre « à jour », ou bien « à niveau », un outil informatique, un service ou une...)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie « conduire » - est :)

ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des équipements d'une installation technique ou industrielle.)

À propos de cet article

Fondé il y a 80 ans, le CNRS est aujourd'hui l'un des plus importants organismes de recherche en Europe. Ursula Bassler et Denis Guthleben rappellent son histoire et ses réalisations en physique nucléaire et des hautes énergies.Se souvient-on des images du laboratoire de Pierre etselon Marie CurieMême ses collègues étrangers se désolent alors du peu de moyens dont ils disposent. Leallemand Wilhelm Ostwald déclare: ". Dans les années 1920, des journaux témoignent de la misère des laboratoires.", rapporte leen 1921. Augmenter les moyens de lapour se mettre au niveau decomme l'Allemagne devient une cause nationale.Entre les deux guerres,1926 pour ses travaux sur l'existence des, s'engage pour le développement de la, avec le soutien de nombreux scientifiques. Grâce à des financements de laRothschild, il crée l'dephysico-chimique, où travaillent pour la première fois des chercheurs àplein. En 1935, il obtient la création de lanationale de laqui finance des projets universitaires et des bourses de chercheurs. L'un de ses premiers boursiers en 1937 est le jeune Lew Kowarski, issu du laboratoire deau. En mai 1939, ils déposent avec Hans von Halban, via la Caisse, les brevets qui esquissent la production d'et le principe de la bombe atomique.Avec l'arrivée du gouvernement de Léon Blum en 1936, un sous-secrétaire d'État à la recherche est nommé pour la première fois. Autre première: trois femmes intègrent le gouvernement à une époque où elles n'avaient pas encore le droit de vote en France.accepte ce poste pour trois mois afin de soutenir la cause féminine et celle de la recherche. Pendant cette courte période, elle définira des orientations majeures: une augmentation des budgets de la recherche, des salaires et des bourses de chercheurs.À sa démission, Jean Perrin lui succède. Avec son image de scientifique hirsute, le sexagénaire", note dans ses mémoires, le très jeune ministre de l'éducation nationale d'alors. Après quatre ans de réalisations, dont la création de laboratoires comme l'Institut d'de, le décret fondant leest publié en octobre 1939. Six semaines après le début de la deuxième guerre mondiale, Jean Perrin annonce:La mission du CNRS est encore aujourd'hui dEnviron 32 000 personnes, dont 11 000 chercheurs, travaillent au CNRS en collaboration avec les universités, d'autres organismes ou des laboratoires privés. La plupart des 1100 laboratoires du CNRS sont gérés en cotutelle avec un établissement partenaire Ils accueillent du personnel CNRS et, dans la majorité des cas, des enseignants-chercheurs. Ces unités mixtes de recherche, dont le statut date de 1966, constituent les briques de la recherche française et permettent de mener des recherches pointues tout en restant proche de l'et des étudiants.Placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le CNRS est le plus grand organisme de recherche en France. Avec unannuel de 3,4 milliards d'euros, il couvre l'des recherches scientifiques, desaux sciences de la nature et de la, de la matière et de l', de laaux applications. Les disciplines sont organisées en dix instituts thématiques qui gèrent les programmes scientifiques ainsi qu'une importante partie des investissements dans les infrastructures de recherche, comme les contributions de ses laboratoires aux expériences du CERN. Ilun rôle de coordination, en particulier à travers ses trois instituts nationaux, dont l'(Institut national de physiqueet physique des particules) aux cotés des instituts nationaux des sciences de l'Univers et desÀ la création du CNRS, la physique française est au meilleur niveau mondial: Irène et Frédéric Joliot-Curie, Jean Perrin,sont parmi les noms entrés dans l'histoire de la discipline. Le laboratoire de Frédéric Joliot-Curie aude France joue un rôle important grâce à son, de même que l'Institut dude Irène Joliot-Curie, le laboratoire de Louis Leprince-Ringuet à l'École polytechnique, ou encore celui de Jean Thibaud à Lyon. Des équipements, des boursiers et du personnel technique, des chaires en physique nucléaire dans les universités et les grandes écoles sont financés par le tout jeune CNRS. Avec la guerre, une véritable césure se produit: les chercheurs s'exilent ou tentent de continuer à faire fonctionner leurs laboratoires dans un isolement certain.Fort de son engagement dans la résistance, Fréderic Joliot-Curie, prend la direction du CNRS en août 1944 et oeuvre pour que la France rattrape le retard accumulé pendant la guerre, notamment en physique nucléaire. Après le lancement des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, le Général de Gaulle demande à Frédéric Joliot-Curie et à, ministre de la reconstruction et de l', de mettre en place le Commissariat à l'atomique (CEA). Dans l'idée de Joliot-Curie, cet organisme allait rassembler et coordonner toutes les recherches fondamentales de physique nucléaire, y compris celles des laboratoires universitaires. Dès 1946, les grands noms rejoignent le CEA: Pierre Auger, Irène Joliot-Curie, Francis Perrin, Lew Kowarski. Le CNRS se préoccupe alors peu de ce domaine. En 1947, la décision est prise de construire un centre à Saclay qui couple les recherches fondamentales et appliquées sur ce sujet. André Berthelot y dirigera le service de physique nucléaire et y installera plusieurs accélérateurs.Dans les années 1950, les physiciens français jouent un rôle important dans la création du CERN: Louis de Broglie, le premier scientifique de renom à demander la création d'un laboratoire multinational lors d'une conférence de Lausanne en 1949, Pierre Auger qui dirige le département des sciences exactes et naturelles de l'UNESCO, Raoul Dautry, l'administrateur général du CEA, Francis Perrin, haut-commissaire, et Lew Kowarski, l'un des premiers employés du CERN et qui deviendra plus tard le directeur des services techniques et scientifiques. On lui doit la construction de la premièreau CERN et l'introduction des ordinateurs. Frédéric Joliot-Curie, révoqué en 1950 de ses fonctions au CEA pour ses convictions politiques, est quant à lui très affecté de ne pas être nommé au Conseil du CERN, à l'de Francis Perrin, qui lui a succédé au CEA. Conscient des potentialités du CERN, Louis Leprince-Ringuet réoriente les recherches de ses équipes portant sur les rayons cosmiques vers les accélérateurs. Il deviendra le premier président français du Comité des directives scientifiques (SPC) en 1964 et son laboratoire jouera un rôle important dans l'implication des physiciens français au CERN.Une autre recrue du CNRS de l'après-guerre fera également parler de lui au CERN:. Admis au CNRS commeen 1948, il réalise sasous la direction de Frédéric Joliot-Curie. Alors que ce dernier veut l'orienter vers la physique nucléaire, il choisit son propre sujet: les détecteurs. En 1963, il est recruté parLederman au CERN. La suite est connue: il met aula chambre proportionnelle "multi-fils" qui remplace les chambres à bulles et les chambres à étincelles en permettant un traitementdes. L'invention lui vaut le prix Nobel de physique en 1992.À son retour au Collège de France, Frédéric Joliot-Curie s'engage auprès d'Irène dans la création dud'Orsay. Avec la perspective de nouvelles installations au CERN, des infrastructures en France leur semblent nécessaires pour permettre aux physiciens français de se former et de préparer leurs expériences au CERN. "écrit Irène Joliot-Curie dans "Le". Le gouvernement de Pierre Mendès France donne une priorité à la recherche et alloue en 1954 des crédits pour la construction de deux accélérateurs, un synchrocyclotron dans l'Institut du radium d'Irène Joliot-Curie, et un accélérateur linéaire pour le Laboratoire de physique deà l'École normale supérieure. Irène Joliot-Curie obtient les terrains nécessaires à Orsay pour la construction de l'Institut de physique nucléaire (IPNO) et le Laboratoire de l'accélérateur linéaire (LAL). Irène Joliot-Curie ne verra pas le nouveau laboratoire et c'est Frédéric Joliot-Curie qui devient le premier directeur de l'IPNO et Hans Halban, rappelé d', prend la direction du LAL. Ces deux instituts emblématiques jouent encore un rôle majeur pour les contributions françaises au CERN.Pendant les années 1950-1960, le CNRS connaît un fort développement et d'autres laboratoires de physique nucléaire et des hautes énergies sont créés. Un accélérateur Cockroft-Walton construit pendant la guerre à Strasbourg par les Allemands sera ledu Centre de recherches nucléaires, dirigé par Serge Gorodetzky. Créée en 1947, la chaire de Maurice Scherer en physique nucléaire à Caen devient le Laboratoire de physique corpusculaire. L'un de ses premiers thésards, Louis Avan, fondera un laboratoire du même nom à Clermont-Ferrand en 1959. A Grenoble, Louis Néel pose les fondations d'une importantede recherche en physique et le CEA y installera le Centre d'études nucléaires en 1956. En 1967, lede recherche franco-allemand de l'y est construit. La même année, l'Institut des sciences nucléaires de Grenoble voit le: il accueillera un cyclotron, utilisé en particulier pour produire des radio-isotopes en. Son directeur, Jean Yoccoz, sera l'un desdirecteurs de l'IN2P3. Le Centre d'études nucléaires de Bordeaux-Gradignan s'installe dans un ancienbordelais en 1969.Les physiciens de ces laboratoires participent activement aux expériences au CERN, bénéficiant en particulier d'une mobilité facilitée par le CNRS. Parmi eux, Bernard Gregory, du laboratoire de Leprince-Ringuet, s'oriente, ende la prochaine mise en service duà protons (PS) du CERN, vers la construction à Saclay d'une grande chambre à bulles àde 81 centimètres. Elle produira plus de dix millions de clichés d'interactions de particules, distribués à travers toute l'. En 1965, Bernard Gregory est désigné directeur général du CERN. Cinq ans plus tard, il succède à Louis Leprince-Ringuet à la direction du laboratoire de l'École polytechnique, puis devient directeur général du CNRS. Il est élu président du Conseil en 1977.Dans les années 1960, les équipements de recherche deviennent si imposants qu'émerge au sein du CNRS l'idée de créer des instituts nationaux pour coordonner les ressources et les activités des laboratoires. Le directeur du LAL, André Blanc-Lapierre, milite pour la création d'un institut national de physique nucléaire et de, à l'instar de l'INFN italien fondé en 1951. Il s'agit d'organiser les moyens alloués aux différents laboratoires par le CNRS, les universités et le CEA: les discussions entre les partenaires commencent.Parallèlement, un autreanime les physiciens français. Après la construction en 1958 de l'accélérateur de protons SATURNE de 3 GeV au CEA à Saclay et, en 1962, de l'accélérateur linéaire à électrons de 1,3 GeV au LAL à Orsay, et la construction duélectron-positron ACO, les esprits se divisent sur la construction d'une machine nationale qui complèterait les capacités expérimentales du CERN et renforcerait la communauté scientifique française. Deux propositions sont en lice: une machine à protons et une machine à électrons. D'autant qu'en Europe d'autres machines sont sorties de terre. En Italie, le collisionneur électron-positon AdA est suivi en 1969 par ADONE. À Hambourg en Allemagne, le synchrotron à électronsdémarre en 1964.La France en revanche donne la priorité à la construction européenne avec le CERN. Aucun des deux projets proposés ne voit donc le jour. Jean Teillac, successeur de Frédéric Joliot-Curie à la tête de l'IPNO, fonde l'IN2P3 en 1971, regroupant les laboratoires du CNRS et des universités. Il faudra attendre 1975 pour que le CEA et l'IN2P3 décident de construire ensemble à Caen une machine nationale, le Grand accélérateur national d'ions lourds (GANIL), spécialisé en physique nucléaire. Bien que les laboratoires concernés du CEA ne fassent pas partie de l'IN2P3, les collaborations entre les physiciens des deux organismes sont importantes.Ainsi, André Lagarrigue, directeur du LAL depuis 1969, propose la construction d'une nouvelle chambre à bulles, Gargamelle, sur un faisceau de neutrinos du CERN. Le scientifique avait exploré auparavant à l'École polytechnique la faisabilité de chambres à bulles contenant des liquides lourds au lieu de l'hydrogène, favorisant les interactions avec des neutrinos. Après sa construction au CEA Saclay, la chambre remplie de fréon liquide est installée au CERN et décèlera en 1973 les courants neutres. Une découverte majeure, certainement nobélisable si Lagarrigue n'avait pas succombé à une crise cardiaque en 1975.L'IN2P3 compte aujourd'hui une vingtaine de laboratoires, environ 3200 personnes dont 1000 chercheurs et enseignants-chercheurs dans les domaines de la physique nucléaire, des particules et des astroparticules ainsi qu'en. L'Institut contribue au développement d'accélérateurs, de détecteurs et d'instruments d'et leurs applications. Son centre de calcul à Lyon joue un rôle important dans le traitement et le stockage de grands volumes de données, hébergeant par ailleurs des infrastructures numériques d'autres disciplines.Les liens avec le CERN sont forts à travers des nombreux projets et expériences: la découverte des bosons W et Z par UA1 et UA2, le LEP avec des contributions à ALEPH, DELPHI et L3, la découverte dupar ATLAS et CMS au LHC, LHCb et ALICE, la physique des neutrinos, la violation de CP, les expériences sur l', ainsi que la physique nucléaire. Les collaborations impliquent d'autres instituts du CNRS comme l'INP (Institut de physique), auquel sont rattachés des théoriciens, ainsi que les spécialistes de la physique quantique et des lasers, ou encore les recherches des champs magnétiques intenses.Et la suite ? Les futurs projets du CERN sont en discussion à l'occasion de lade laeuropéenne pour la physique des particules. Ils offrent la possibilité de faire émerger de nouvelles collaborations entre le CERN et le CNRS, en physique mais aussi en, en calcul, dans les applications biomédicales ou, pourquoi pas, en sciences humaines. Sans aucun doute, de la synergie entre ces deux organismes porteurs d'une richesse scientifique exceptionnelle, de nouvelles recherches passionnantes verront le jour !Cet article, écrit par Ursula Bassler (CNRS IN2P3), Présidente du Conseil du CERN et Denis Guthleben, attaché scientifique au Comité pour l'histoire du CNRS, a initialement été publié dans leen français et en anglais