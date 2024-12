Cette particule n'a pas de masse... sauf si elle se dirige dans une direction précise 😮

La quasiparticule, appelée fermion semi-Dirac, a été théorisée pour la première fois il y a 16 ans, mais n'a été repérée que récemment à l'intérieur d'un matériau semi-métallique appelé ZrSiS. L'observation de la quasiparticule ouvre la voie à de futures avancées dans toute une gamme de technologies émergentes, des batteries aux capteurs

Crédit: Yinming Shao / Penn State.

Une particule qui change de comportement selon la direction qu'elle prend: dans un sens, elle glisse sans effort comme si elle ne pesait rien. Dans l'autre, elle semble avoir un poids. Cela pourrait ressembler à un concept tout droit sorti de la, mais c'est pourtant ce que des chercheurs viennent d'observer pour la première fois. Ces particules, appelées, semblent contredire les lois classiques de laet pourraient transformer le domaine deset de leurs applications technologiques.La découverte a eu lieu dans un matériau semi-métallique aux propriétés singulières: le, un cristal composé de, de silicium et de soufre. Ce matériau présente une structure en couches, comparable à celle duou du célèbre, un matériau ultrafin. Lors d'une série d'expériences où il a été exposé à unpuissant et à des rayons infrarouges, les électrons à l'intérieur du cristal ont commencé à se comporter de manière totalement inattendue. Les chercheurs ont alors compris qu'ils avaient affaire à une particule bien particulière: les fermions semi-Dirac.Les fermions semi-Dirac possèdent une caractéristique étrange: selon la direction dans laquelle ils se déplacent, ils paraissent tantôt sans masse, tantôt "alourdis". Pour imager ce phénomène, les scientifiques le comparent à un train filant à pleine vitesse sur une voie rapide. Tant qu'il reste dans une direction précise, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais s'il change de direction, il rencontre une résistance et donne l'impression de ralentir, comme s'il devenait plus lourd. Cette alternance entre un état "sans masse" et un état "avec masse" n'avait jamais été observée de cette manière jusqu'à présent.C'est Yinming Shao, le chercheur à la tête de cette étude, qui a mené ces expériences avec son équipe. À l'origine, leur objectif était simplement d'étudier la réponse des électrons du ZrSiS lorsqu'ils étaient soumis à un champ magnétique croissant et à de la lumière. Mais à mesure que les conditions devenaient plus extrêmes, un comportement inhabituel s'est manifesté. Ce phénomène a mené à l'identification des fermions semi-Dirac, confirmant une prédiction théorique vieille de plus de dix ans.Cette découverte pourrait bien ouvrir une nouvelle ère pour la science des matériaux. En comprenant mieux ces fermions semi-Dirac, il serait possible de concevoir des matériaux dotés de propriétés exceptionnelles, capables de révolutionner plusieurs domaines technologiques. Par exemple, les matériaux inspirés du ZrSiS pourraient permettre de fabriquer des composants électroniques à la fois plus fins, plus rapides et plus efficaces. On pense notamment aux batteries de nouvelle génération, capables de stocker plus d'dans un espace réduit, ou encore aux dispositifs médicaux ultrasensibles.L'une des caractéristiques intéressantes du ZrSiS réside dans sa structure en couches, qui facilite son étude et sa manipulation. En isolant des couches ultrafines, comme cela a été fait avec le graphène, les chercheurs espèrent pouvoir explorer plus en détail les propriétés étonnantes des fermions semi-Dirac. Cette démarche pourrait permettre d'exploiter ces particules pour créer des technologies inédites, telles que des ordinateurs quantiques plus performants ou des capteurs capables de détecter des variations infinitésimales dans leur environnement.Même si cette avancée marque une étape importante, de nombreuses questions demeurent. Pourquoi ces fermions semi-Dirac se comportent-ils ainsi ? Quelles autres surprises pourraient-ils réserver aux chercheurs ? Et surtout, comment les exploiter efficacement pour des applications concrètes ? Autant de mystères que les physiciens s'efforcent désormais de résoudre.La découverte des fermions semi-Dirac illustre une fois de plus à quel point la physique des matériaux est en constante évolution. Ce phénomène étrange, observé pour la première fois dans le ZrSiS, pourrait bien bouleverser nos connaissances actuelles et ouvrir la voie à des innovations que l'on peine encore à imaginer. Les prochaines années seront décisives pour comprendre le potentiel de ces particules et voir comment elles pourraient, à terme, améliorer nos technologies du quotidien. Cette avancée scientifique, aussi mystérieuse qu'impressionnante, rappelle que la matière n'a pas encore révélé tous ses secrets.