Estimer la taille du noyau de Mercure

Mission spatiale BepiColombo © ESA/ATG medialab, NASA/JPL

Bibliographie

D'une taille de 2 060 km, le noyau de Mercure est plus gros de 50 km qu'on ne le croyait jusqu'ici: c'est ce qu'ont découvert trois chercheurs du Laboratoire de planétologie et géodynamique (CNRS / Université de Nantes / Université d'Angers). Comment ? En étudiant lesde laaméricainesur lede laEn effet, lorsque lemagnétique externe,de Mercure, varie sous l'influence du, son noyau génère ce que l'on appelle une réponse induite, proportionnelle au champ externe, mais aussi à sa taille, qu'il est donc possible de déduire. Le rayon du noyau atteint ainsi 85% du rayon de la planète ! Leurs résultats, publiés début août 2019 dans, lèvent ainsi un peu le voile autour de la mystérieuse Mercure, en attendant l'arrivée de la mission BepiColombo aux alentours de la planète en 2025.Ingo Wardinski, Benoit Langlais et Erwan Thébault., le 1er août 2019. DOI: https://doi.org/10.1029/2018JE005835