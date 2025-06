🥚 Le noyau de Mars sent l'œuf pourri

Au début (stage I), les assemblages formant le noyau étaient surtout composés de sulfures de fer et de nickel.

Ces sulfures commençaient à fondre autour de 800 °C et migraient vers le centre pour former un noyau de sulfures de Fe et Ni.

Ensuite (stage II), la silice a commencé à fondre, emportant avec elle des gouttelettes de sulfures immiscibles.

Ces gouttelettes et la silice en fusion montaient ensuite pour former la croûte (stage III).

Les manteaux des corps parents oxydés perdaient ainsi une partie de leur aluminium-26, ce qui formait des restites mantelliques.

Le noyau de sulfure aurait pu cristalliser en un petit cƓur interne riche en nickel et un gros cƓur externe composĂ© de monosulfure solide.

En se refroidissant, ce dernier se serait séparé en troïlite et en pentlandite.

Pourquoi le noyau de Mars est-il si différent de celui de la Terre ?

Le noyau de Mars s'est formĂ© Ă une vitesse surprenante, bien plus rapide que celui de la Terre. Des expĂ©riences rĂ©centes rĂ©vĂšlent le rĂŽle clĂ© des sulfures de fer et de nickel dans ce processus.Les planĂštes, comme Mars, sont structurĂ©es en couches distinctes, avec un noyau au centre. Cette stratification, appelĂ©e diffĂ©renciation, rĂ©sulte de la sĂ©paration des Ă©lĂ©ments par densitĂ©. Les plus lourds, comme le fer et le nickel, migrent vers le centre, tandis que les plus lĂ©gers restent enTraditionnellement, on pensait que la formation du noyau nĂ©cessitait un intĂ©rieur planĂ©taire entiĂšrement fondu. Cependant, Mars chamboule cette hypothĂšse avec un noyau formĂ© en quelques millions d'annĂ©es seulement. Cette rapiditĂ© suggĂšre un mĂ©canisme diffĂ©rent de celui de la Terre.Une Ă©quipe de chercheurs a menĂ© des expĂ©riences Ă haute tempĂ©rature pour simuler les conditions de formation du noyau martien. Ils ont dĂ©couvert que les sulfures fondus pouvaient traverser des roches solides, accĂ©lĂ©rant ainsi la formation du noyau. Cette dĂ©couverte Ă©claire d'un jour nouveau les processus de formation planĂ©taire.Les scientifiques ont Ă©galement analysĂ© des mĂ©tĂ©orites pour valider leurs rĂ©sultats. Ils ont trouvĂ© des traces de mĂ©taux du groupe du platine, confirmant leur hypothĂšse. Ces Ă©lĂ©ments rares servent de marqueurs pour retracer le chemin des sulfures vers le noyau.Cette Ă©tude ne se limite pas Ă Mars. Elle pourrait s'appliquer Ă d'autres corps cĂ©lestes formĂ©s dans des conditions similaires. Les noyaux riches en soufre, comme celui de Mars, pourraient ĂȘtre plus communs qu'on ne le pensait. Le soufre, avec son odeur caractĂ©ristique d'Ɠufs pourris, marque ainsi l'histoire de ces planĂštes.Les rĂ©sultats de cette recherche, publiĂ©s dans, ouvrent de nouvelles perspectives sur la formation des planĂštes. Ils montrent que les noyaux peuvent se former rapidement, mĂȘme dans des environnements partiellement solides.La composition et la vitesse de formation du noyau martien diffĂšrent significativement de celles de la Terre. Cette divergence s'explique par les conditions uniques de formation de Mars.Mars s'est formĂ©e dans une rĂ©gion du disque protoplanĂ©taire oĂč le soufre Ă©tait abondant. Cet Ă©lĂ©ment a facilitĂ© la formation rapide du noyau en permettant aux mĂ©taux lourds de migrer plus facilement.Contrairement Ă la Terre, Mars n'a pas connu de fusion complĂšte de son intĂ©rieur. Les sulfures ont pu s'accumuler au centre sans nĂ©cessiter une chaleur extrĂȘme, accĂ©lĂ©rant ainsi le processus.Cette diffĂ©rence de formation a des implications majeures. Elle explique pourquoi Mars a perdu son champ magnĂ©tique plus tĂŽt que la Terre, affectant son Ă©volution climatique et son habitabilitĂ© potentielle.