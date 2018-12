Un héritage précieux

Exoplanètes: La fin d'une ère... et le début d'une autre

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration...)

télescope spatial (Un télescope spatial est un télescope placé au delà de l'atmosphère. Le télescope spatial présente l'avantage par rapport à son homologue terrestre de ne pas être...)

exoplanète (Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. La plupart des exoplanètes découvertes à ce jour orbitent autour d'étoiles situées à moins...)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

vitesse (On distingue :)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

photomètre (Un photomètre est un appareil servant à mesurer les grandeurs lumineuses en fonction de la courbe de sensibilité de l'œil (courbe photopique pour une réponse diurne et courbe scotopique pour une...)

caméra (Le terme caméra est issu du latin : chambre, pour chambre photographique. Il désigne un appareil de prise de vues animées, pour le cinéma, la télévision ou la vidéo.)

digitale (Les digitales forment le genre Digitalis, environ 20 espèces de plantes herbacées classiquement placées dans la famille des Scrofulariacées. Les études...)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

constellation (Une constellation est un ensemble d'étoiles dont les projections sur la voûte céleste sont suffisamment proches pour qu'une civilisation les relie...)

Cygne (Cygnus est un genre d'oiseaux de la famille des Anatidae. C'est le genre des cygnes, de grands oiseaux aquatiques de la famille des anatidés.)

roues (La roue est un organe ou pièce mécanique de forme circulaire tournant autour d'un axe passant par son centre.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

donnée (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

zone habitable (En astronomie, une zone habitable (ZH) est une région de l'espace où les conditions sont favorables à l'apparition de la vie. Il y a...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le...)

carburant (Un carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique. Celui-ci transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique.)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

Un héritage précieux

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...)

système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil et des corps célestes ou objets définis gravitant autour de lui (autrement dit, notre système...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus...)

système planétaire (Un système planétaire (parfois appelé abusivement système stellaire) est composé de planètes et divers corps célestes inertes (astéroïdes, comètes...) gravitant autour d'une...)

Et la suite ?

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension...)

fusée (Fusée peut faire référence à :)

Falcon 9 (La fusée Falcon 9 est un lanceur réutilisable développé par la société américaine SpaceX. Le premier tir a eu lieu le 4 juin 2010 et le lanceur a atteint la plupart des objectifs en plaçant en...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel....)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

Montréal (Montréal est à la fois région administrative et métropole du Québec[2]. Cette grande agglomération canadienne constitue un centre majeur du commerce, de l'industrie, de la culture, de la finance et des affaires internationales. Montréal...)

En 1992, une équipe menée par William Borucki soumet à la NASA undeayant comme objectif, entre autre, de découvrir des exoplanètes grâce à la méthode du transit. Il s'agit de détecter de façon indirecte uneen mesurant les minuscules variations dequ'unesubit lors du passage d'une exoplanète devant celle-ci. C'est en 1999 qu'une première exoplanète est trouvée par cette méthode. Il s'agit de HD209458, une Jupiter chaude ayant été découverte auparavant par la méthode de laradiale. Avec la confirmation que le projet proposé par Borucki était viable, la NASA décide d'aller de l'avant et lance en mars 2009 lespatiale Kepler.Kepler possède un seul instrumentà la fine pointe de la: unpouvant mesurer les variations de brillance des étoiles avec une très grande précision. Possédant la plus grandepouvant aller dans l'espace à l'époque, il étudie en continue une région dusituée dans laducontenant 150 000 étoiles. Quatre ans après le début de la mission et après que les principaux objectifs scientifiques aient été atteints, Kepler subit la perte de deux de sesde réactions, ce qui cause un changement dans la mission scientifique de Kepler. Comme Kepler ne peut plus pointer toujours dans la même direction, la mission K2 est née. Bien que n'ayant que deux roues de réactions sur quatre, Kepler peutde même pointer dans une directionpendant 80 jours, permettant la découverte de petites planètes dans lade naines rouges. Ce nouveau mode d'a permis au télescope spatial de sonder 380 000 étoiles supplémentaires. Après plus de neuf ans d'observations, Kepler a manqué derendant la suite des observations scientifiques impossible. Le télescope passera donc sa retraite dans sonactuelle.Kepler laisse un héritage riche en connaissances. Ayant observé plus 530 000 étoiles , il a confirmé 2662 planètes, soit plus du deux-tiers des exoplanètes connues à ce. Cette abondance de planètes a montré qu'il existe une diversité de planètes beaucoup plus grande que celle qui existe dans notre propre. Par exemple, les découvertes apportées par Kepler ont montré que le type des planètes le plus commun sont les Super-Terres, des mondes ayant des tailles intermédiaires entre laet Neptune qui n'existent pas dans notre système solaire au meilleur de nos connaissances. Kepler a aussi montré que les systèmes planétaires sont souvent très serrés, c'est-à-dire que plusieurs planètes orbitent très près de leurs étoiles et que la distance entre les orbites des planètes est beaucoup plus petite que dans notre système solaire. En somme, les résultats de la mission Kepler ont permis de démontrer que le système solaire se semble pas être untypique.La retraite de Kepler ne signifie pas pour autant la fin de lades exoplanètes par la méthode du transit. Au contraire, le descendant de Kepler TESS (pour Transiting Exoplanet Survey Satellite) est déjà en action. Ce télescope spatial a été lancé le 18 avril 2018, à bord d'unede la compagnie Space X. Les observations scientifiques ont commencé le 27 juillet 2018 et les premières données ont commencé à être disponibles à la communauté le 5 septembre 2018. À ce, les données TESS ont déjà permis de confirmer plus de 70 exoplanètes, prouvant que TESS est bien le digne descendant de Kepler.Source: iREx