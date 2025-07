🔭 Un troisième visiteur interstellaire se dirige vers nous à grande vitesse

L'objet A11pl3Z, potentiellement interstellaire, se rapproche du Soleil à une vitesse fulgurante.

Crédit: David Rankin/Catalina Sky Survey



La trajectoire projetée de A11pl3Z à travers le Système solaire.

Crédit: David Rankin/Catalina Sky Survey

Qu'est-ce qu'un objet interstellaire ?

Comment les astronomes traquent-ils ces objets ?

Un objet inconnu se dirige vers notre Système solaire à une vitesse impressionnante. Les astronomes pensent qu'il pourrait s'agir d'un visiteur interstellaire, le troisième jamais observé.Détecté pour la première fois fin juin par le système ATLAS, cet objet nommé A11pl3Z intrigue la communauté scientifique. Sa trajectoire et sasuggèrent une origine au-delà de notre, ce qui en fait un sujet d'étude passionnant pour les chercheurs.Avec une taille estimée à 20 kilomètres, A11pl3Z pourrait être un astéroïde ou une. Sa vitesse de 245 000 km/h et sa trajectoire en font un candidat idéal pour étudier les objets venant d'autres systèmes stellaires. Lescontinuent pour confirmer son origine.Les précédents visiteurs interstellaires, comme 'Oumuamua et la comète Borisov, ont marqué l'histoire de l'astronomie. A11pl3Z pourrait rejoindre cette liste prestigieuse, offrant une nouvelle opportunité d'en apprendre plus sur l'espace au-delà de notre Système solaire.L'approche la plus proche du Soleil est prévue pour octobre, suivie d'un passage près de Mars. Les scientifiques espèrent utiliser des télescopes comme le James Webb pour étudier cet objet en détail, cherchant notamment des signes de technologie extraterrestre. Une recherche justifiée de part, entre autres, la passion médiatiquede l'éventuelle origine artificielle qu'a soulevée la découverte de 'Oumuamua.La découverte de A11pl3Z souligne l'importance des systèmes de surveillance du ciel comme ATLAS. Ces outils permettent de détecter des objets rapides et lointains, ouvrant une fenêtre sur l'Univers au-delà de notreimmédiat.Un objet interstellaire est un corps céleste qui ne provient pas de notre Système solaire. Contrairement aux astéroïdes et comètes locaux, ces voyageurs cosmiques parcourent l'espace entre les étoiles.Leur découverte est relativement récente, avec 'Oumuamua en 2017 comme premier exemple confirmé. Ces objets offrent une opportunité unique d'étudier la matière provenant d'autres systèmes stellaires.Leur vitesse et trajectoire sont les principaux indicateurs de leur origine interstellaire. Contrairement aux objets du Système solaire, ils ne sont pas liés gravitationnellement au Soleil.L'étude de ces visiteurs permet aux scientifiques de mieux comprendre la diversité des matériaux et des processus dans notre galaxie.La détection d'objets interstellaires repose sur des télescopes automatisés qui scrutent le ciel en permanence. Ces systèmes, comme ATLAS, sont capables de repérer des mouvements inhabituels.Une fois détecté, l'objet est suivi par plusieurs observatoires pour confirmer sa trajectoire. Des calculs précis permettent de déterminer s'il provient de l'extérieur du Système solaire.Les progrès technologiques, comme le télescope Vera C. Rubin, améliorent nos chances de détecter ces objets rares. Ces outils permettent également d'étudier leurs propriétés physiques en détail.