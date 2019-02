Méthodologies de production

Faire entrer la production de masse du graphène dans une nouvelle ère



Traditionnellement, la production de graphène se fait par le biais de méthodologies de traitement de graphite ou de dépôt chimique en(CVD), chacune de ces options offrant des propriétés et une qualité différentes. Bien que le CVD soit une approche évolutive, il ne génère que des monocouches de graphène de haute qualité qui conviennent aux applications dans les semi-conducteurs.Le Work Package du Graphene Flagship intitulé Production dirigé par le Dr Alex Jouvray d'Aixtron Ltd au Royaume-Uni se concentre sur la production en série de graphène à des fins commerciales. L'idée est de faire passer les processus de fabrication de CVD et de graphène enà l'échelle industrielle de façon rentableen maintenant l'uniformité et une qualité élevée. "Notre objectif ultime est d'établir uned'approvisionnement industrielle en graphène encapable de satisfaire les diverses applications du graphène" explique le Dr Jouvray. Parmi les partenaires du groupe de travail figurent un fabricant d'équipements industriels (Aixtron Ltd) des producteurs commerciaux de graphène (Avanzare Innovacion Tecnologica SL Graphenea SA et Grupo Antolin-Ingenieria SA) et des utilisateurs finaux du graphène commeOperations SL et Aernnova.Les méthodes de traitement du graphène telles que l'exfoliation, la sonication et le traitement parcassent le graphite de manière contrôlée, générant des flocons de graphène. La méthode d'exfoliation permet de produire des flocons de graphène de très haute qualité, mais il est difficile de la faire passer à l'échelle industrielle. D'un autre côté, le traitement au plasma et la sonication peuvent produire de très grandes quantités d'de graphène, des nanoplaquettes d'oxyde de graphène réduit et de graphène, quid'additifs aux plastiques, et peuvent être incorporées dans des polymères renforcés à ladeou dans dupour leur conférer résistance et. De plus, cesapparentés au graphène conviennent aux revêtements et aux applications dans le domaine de l'impression.Les chercheurs ont développé avec succès une méthodologie pour le dépôt de graphène sur, à, parallèlement à unedequi transfère du graphène de haute qualité sur des substrats de grande. De plus, Avanzare a fait passer la production de graphène à plusieurs tonnes par an, servant de fournisseur à d'autres partenaires du Graphene Flagship.Outre les systèmes de production et de dépôt de graphène, des efforts importants ont également été consacrés à la qualification de produits à base de graphène dans unréel. Un certainde produits contenant du graphène ont été mis sur le marché, tels que des raquettes de tennis, les garnitures de pavillonet une vaste gamme de matériaux apparentés au graphène. Le Work Package intitulé Production cible spécifiquement les industries automobile,et optoélectronique.En ajoutant du graphène dans un composite polymère, les scientifiques ont créé un plastique ignifuge pouvant être utilisé dans les secteurs de l'automobile et du bâtiment. L'incorporation de ces matériaux intelligents aux côtés de systèmes de détection d'incendie efficaces peut sans aucun doute améliorer la sécurité des bâtiments. Dans le même, étant donné le problème grandissant des incendies de véhicules routiers, les matériaux ignifugeants contribueront à améliorer la sécurité routière.Le développement de structures renforcées en graphène pour les applications aérospatiales revêt une importance primordiale. Le graphène confère aux composites des propriétés mécaniques et une conductivité améliorées. Des ingénieurs et des scientifiques d'Airbus, d'Aernnova et du Grupo Antolin ont mis auun prototype de composantutilisant des matériaux composites à base de graphène qui offre une protection contre lapour un faibleJusqu'à récemment, le graphène était en grande partie confiné à un environnement de. "Dans le Work Package intitulé Production, le développement du graphène est entièrement stimulé par l'industrie. Les producteurs de matériaux et d'équipements doivent donc adhérer à de stricts protocoles de développement et dede la qualité", note le Dr Jouvray.Le graphène étant en passe de devenir ledu XXIe, l'industrie doit suivre le rythme en termes de processus de production. Le Dr Jouvray pense que le Graphene Flagship va "créer un écosystème pour le graphène et ses produits dérivés, stimulé par l'industrie, et ainsi développer ledes applications potentielles".Pour plus d'information voir: