Feu vert de l'ESA pour la mission EnVision

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a...)

Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique...)



EnVision, future mission sélectionnée par l'ESA Vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités...) sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des...)

unité astronomique (L’unité astronomique (symbole ua) correspond approximativement à la longueur du demi-grand...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de...)

Système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le...)

donnée (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

exploration (L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu.)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un...)

vie (La vie est le nom donné :)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

effet de serre (L'effet de serre est un processus naturel qui, pour une absorption donnée d'énergie...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

tectonique (La tectonique (du grec « τ?κτων » ou « tekt?n »...)

tectonique des plaques (La tectonique des plaques (d'abord appelée dérive des continents) est le modèle actuel du...)

degré (Le mot degré a plusieurs significations, il est notamment employé dans les domaines...)

traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de...)

reflet (Un reflet est, en physique, l'image virtuelle formée par la réflexion spéculaire...)

Un double héritage: Magellan et Venus Express

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de...)

Express (Express est un langage informatique servant à spécificier formellement des données....)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection...)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et...)

recommandation (Les industries ne fonctionnent pas correctement sans normes garantissant...)

5e mission de "classe M" du programme européen Cosmic Vision

satellite (Satellite peut faire référence à :)

Agence Spatiale Européenne (L’Agence spatiale européenne (ASE) (en anglais European Space Agency : ESA) est...)

Ariane 6 (Ariane 6 désigne le lanceur spatial destiné à prendre la relève d'Ariane 5...)

décennie (Une décennie est égale à dix ans. Le terme dérive des mots latins de decem « dix »...)

voyage (Un voyage est un déplacement effectué vers un point plus ou moins éloigné dans un but personnel...)

aérofreinage (L'aérofreinage ou freinage atmosphérique est la manœuvre d'un vaisseau spatial qui réduit...)

atmosphère de Vénus (L'atmosphère de Vénus a été découverte en 1761 par le polymathe russe...)

orbite basse (L'orbite terrestre basse (Low Earth orbit, LEO, en anglais) est un type d'orbite terrestre situé...)



La sonde spatiale EnVision Lancée par Ariane 6.2 en 2032, elle observera la planète dans de multiples gammes de fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un...)

Observatoire de Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région...)

radar (Le radar est un système qui utilise les ondes radio pour détecter et déterminer la...)

Jet Propulsion Laboratory (Le Jet Propulsion Laboratory (JPL), basé à Pasadena aux États-Unis, est une joint-venture entre...)

charge utile (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

Agence spatiale italienne (L'Agence spatiale italienne (en italien Agenzia Spaziale Italiana ou ASI ) a été créée en 1988...)

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde...)

ultraviolet (Le rayonnement ultraviolet (UV) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur...)

Agence spatiale (Une agence spatiale est un organisme d'État ayant pour but d'étudier l'Espace et de développer...)

Le rôle déterminant des laboratoires français

Université de Londres (L'Université de Londres (University of London) fut fondée par la charte royale en 1836.)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Le 10 juin 2021, le comité des programmes de l'ESA a sélectionné la mission EnVision renouant ainsi avec l'exploration de Vénus. La phase de réalisation va ainsi pouvoir commencer, à la satisfaction des équipes scientifiques françaises étroitement impliquées dans la conception du, notamment à l'- PSL.Située à 0,72du, avec un rayon 0,95 fois celui de la, Vénus est laqui aurait dû ressembler le plus à notre planète dans leCependant, à une périodede l'histoire il y a eu une bifurcation: La Terre a été continuellement habitable depuis près de 4 milliards d'années, mais Vénus est devenue la planète inhabitable que nous connaissons aujourd'hui.L'de Vénus est donc indispensable pour comprendre les conditions de formation et d'évolution des planètes deterrestre, et l'évolution de l'habitabilité et des conditions d'apparition de laVénus suscite encore de nombreuses questions, toujours sans réponses:- Vénus avait-elle de l'à sa- Comment sona-t-elle évolué au fil du- Et quand et pourquoi l'a-t-il atteint les caractéristiques extrêmes que nous connaissons aujourd'hui ?- Quelles sont les propriétés d'échange entre la surface et l'atmosphère,- Quels ont été les différents régimes d'volcanique etde Vénus au cours de son histoire géologique ?- La, peut-être épisodique, a-t-elle été présente comme sur Terre, et quelles en ont été les conséquences sur la formation et la distribution des reliefs accidentés ou la modification de la surface ?- Quelle est la composition des roches constituant les tesserae, hauts plateaux rocheux peut-être analogues à nos continents ?- Quel est led'altération et d'oxydation de ces roches ?- Et ces surfaces conservent-elles desd'une époque antérieure où l'eau était plus répandue ?- Les variations rapides de la composition atmosphérique en éléments soufrés, sont-elles led'une activité volcanique présente ?La mission EnVision s'inscrit dans le double héritage de la mission Magellan de la(1990-1994), et de la mission Venusde l'ESA (2007-2014).Elle caractérisera simultanément l'des processus géophysiques opérant sur Vénus depuis le noyaujusqu'à sa haute atmosphère.Lade sélection s'est déroulée en plusieurs étapes:◾ Appel à proposition de missions lancé par l'ESA en avril 2016;◾ Pré-sélection en avril 2018 de 3 missions sur les 27 proposées pour des études de concepts détaillés;◾ M5 Mission Definition Review (MDR) en décembre 2018;◾ Publication de l'Assessment Study Report en février 2021;◾ M5 Mission Selection Review (MSR) en février-avril 2021;◾ Évaluation du résultat des études par un comité d'experts etd'une mission en mai 2021;◾ Vote formel du Comité des Programmes de l'ESA et annonce publique le 10 juin 2021.La phase de sélection a pu montrer que le concept de mission, les paramètres orbitaux, les contraintes environnementales, le transfert et le stockage des données, et l'accommodation des instruments sur lesont compatibles avec les contraintes du programme M5.EnVision devient officiellement la 5e mission de classe intermédiaire du programme "Cosmic Vision" de l', dotée d'une enveloppe budgétaire de 610 millions d'euros (2021).La mission EnVision sera lancée par.2 au début de la2030.Les opérations scientifiques débuteront après leinterplanétaire et une phase d'dans la hauteprécédant la mise à poste enpolaire.EnVision repose sur un partenariat ESA-NASA fortement intégré, dans lequel la NASA fournit l'instrument principal, unà synthèse d'ouverture en bande S (VenSAR) étudié au. Laest constituée d'un second radar permettant de sonder les couches superficielles du sol (SRS), étudié par l'(ASI), et d'une suite de trois spectromètres fonctionnant dans l'et dans l'(VenSpec-M, -H, -U), étudiés respectivement par l'allemande (DLR), belge (BELSPO), et française (CNES).La mission est proposée par:◾ le Royaume Uni (R. Ghail, Royal Halloway,, C. Wilson,d'Oxford)◾ et par la France (T. Widemann, Observatoire de Paris-PSL et Université de Versailles Saint-Quentin/Paris-Saclay)EnVision poursuivra l'avancée européenne sur Vénus après la mission Venus Express (2007-2014, avec plus de 400 publications scientifiques) et plus particulièrement celle des laboratoires français avec VIRTIS et SPICAV (LESIA, LATMOS).L'Observatoire de Paris - PSL a été de 2013 à 2016 le coordinateur du projet FP7 EuroVénus de l'Union Européenne , également porté par T. Widemann.Par ailleurs, la France est le leader mondial de la modélisation climatique et chimique de l'atmosphère vénusienne (LMD) et possède une très solide expertise en radiométrie radar ou sub-surface des surfaces planétaires (LATMOS, IPAG).