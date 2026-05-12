💰 Il manque des centaines de millions pour terminer le GMT, le futur télescope géant

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Une vue d'artiste de ce à quoi ressemblera le Giant Magellan Telescope une fois terminé.

Crédit: Giant Magellan Telescope - GMTO Corporation



Représentation artistique des sept miroirs primaires reflétant la lumière des étoiles.

Crédit: Giant Magellan Telescope - GMTO Consortium

Le(GMT) est l'un des plus grands télescopes jamais imaginés. Pourtant, après des années de travail et plus d'un milliard de dollars déjà dépensés, son achèvement dépend encore d'un financement supplémentaire.La conception optique du GMT est unique. Au lieu d'un miroir géant composé de nombreux segments, comme ses concurrents, il utilise sept miroirs primaires de 8,4 mètres chacun, les plus grands jamais réalisés. Cette configuration offre un avantage majeur pour l'optique adaptative, qui corrige les perturbations atmosphériques.L'optique adaptative repose sur sept miroirs secondaires déformables, chacun de 1 mètre de diamètre et de seulement 2 mm d'épaisseur. Derrière chaque miroir, environ 700 petits aimants, actionnés par des bobines électromagnétiques, modifient leur forme des milliers de fois par seconde. Ce système permet d'annuler le flou atmosphérique et d'obtenir des images d'une netteté exceptionnelle.Grâce à cette technologie, le GMT pourra étudier les exoplanètes dans la zone habitable de leurs étoiles. L'instrument G-CLEF détectera leur passage devant leur soleil, pendant que le coronographe de GMag-AOx bloquera lapour analyser la lumière des planètes.À l'autre extrême, l'observatoire observera des galaxies lointaines, situées a 10 ou 11 milliards d'années-lumière. L'astronome Gwen Rudie explique que le GMT permettra de cartographier pour la première fois le gaz autour de ces galaxies, reliant ainsi les sites de naissance et de mort des étoiles aux flux de gaz.Sur le chantier, les fondations sont déjà creusées au Chili, tandis qu'en Illinois, le support de 39 mètres de haut et de 2 600 tonnes est en cours d'assemblage. Mais l'obstacle principal est le financement. La National Science Foundation (NSF) a plafonné sonpour les très grands télescopes à 1,6de dollars, insuffisant pour soutenir à la fois le GMT et le Thirty Meter Telescope. Le président du consortium, Daniel Jaffe, indique que 40 % des composants sont déjà en fabrication et qu'il faut élargir le consortium pour réunir les plus de 2 milliards nécessaires.Avec un peu de chance, les trois géants — GMT, ELT et TMT — seront opérationnels d'ici le milieu des années 2030. En collaboration avec des observatoires commeet le, ils promettent de transformer notre compréhension de l'. Jaffe espère que le GMT commencera sesscientifiques dans les années 2030, après l'approbation finale du Congrès américain.