Image d'une galaxie lointaine en collision en train de mourir, perdant sa capacité à former des étoiles



Les galaxies commencent à "mourir" lorsqu'elles cessent de former des étoiles, mais jusqu'à présent, les astronomes n'avaient jamais clairement entrevu le début de ce processus dans une galaxie lointaine.Grâce à ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), dont l'Observatoire Européen(ESO) est partenaire, les astronomes ont vu uneéjecter près de la moitié de sonnécessaire à la formation d'étoiles. Cette éjection se produit à un rythme effarant, qui équivaudrait à 10 000 fois ladude gaz par an - laperd rapidement sonpour fabriquer de nouvelles étoiles. L'équipe pense que cet événement spectaculaire a étépar uneavec une autre galaxie, ce qui pourrait amener les astronomes à repenser la façon dont les galaxies cessent de donnerà de nouvelles étoiles."C'est la première fois que nous observons une galaxieà formation d'étoiles typique dans l'lointain sur lede "mourir" à cause d'une éjection massive de gaz", déclare Annagrazia Puglisi, chercheuse de l', au Royaume-Uni et du Commissariat à l'atomique et aux énergiesde Saclay (CEA-Saclay), en France, auteure principale de la nouvelle étude. La galaxie, ID2299, est suffisamment éloignée pour que samette environ 9 milliards d'années à nous atteindre ; nous la voyons quand l'Univers n'avait que 4,5 milliards d'années.L'éjection de gaz se fait à un rythme équivalent à 10 000 soleils par an, et soustrait à ID2299 unimpressionnant de 46% de l'de son gaz froid. Comme la galaxie forme également des étoiles très rapidement, des centaines de fois plus vite que notre, le gaz restant sera rapidement consommé, ce qui entraînera l'de ID2299 dans quelques dizaines de millions d'années seulement.Selon l'équipe, l'événement responsable de la perte spectaculaire de gaz est une collision entre deux galaxies, qui ont finalement fusionné pour former ID2299. L'indice qui a orienté les scientifiques vers ce scénario est l'association du gaz éjecté avec une "queue de". Les queues de marée sont des traînées allongées d'étoiles et de gaz s'étendant dans l'espace interstellaire qui résultent de lade deux galaxies. Elles sont généralement trop faibles pour être visibles dans les galaxies lointaines. Cependant, l'équipe a réussi à observer cette formation relativement brillante au moment de son éjection dans l'espace et a pu l'identifier comme une queue de marée.La plupart des astronomes pensent que les vents provoqués par la formation des étoiles et l'des trous noirs au centre des galaxies massives sont responsables des rejets dans l'espace desnécessaires à la formation des étoiles, mettant ainsi fin à la capacité des galaxies à créer de nouvelles étoiles. Cependant, la nouvelle étude publiée aujourd'hui dans Nature Astronomy suggère que les fusions de galaxies peuvent également être responsables de l'éjection dans l'espace du combustible nécessaire à la formation d'étoiles."Notre étude suggère que les éjections de gaz peuvent être produites par des fusions et que les vents et les queues de marée peuvent apparaître très similaires", déclare Emanuele Daddi, co-auteur de l'étude au CEA-Saclay. Pour cette raison, certaines des équipes qui ont précédemment identifié les vents des galaxies lointaines pourraient en fait avoir observé des queues de marée éjectant du gaz de celles-ci. "Cela pourrait nous amener à revoir notre compréhension de la façon dont les galaxies "meurent"", ajoute Emanuele Daddi.Concernant l'importance de cette découverte Annagrazia Puglisi ajoute: "J'ai été ravie de découvrir une galaxie aussi exceptionnelle ! J'étaisd'en savoir plus sur cetétrange car j'étais convaincue qu'il y avait là d'importants enseignements à tirer sur l'évolution des galaxies lointaines".Cette découverte surprenante a été faite par, alors que l'équipe étudiait unde galaxies réalisé avec ALMA, destiné à étudier les propriétés du gaz froid dans plus de 100 galaxies lointaines. ID2299 n'avait été observé par ALMA que pendant quelques, mais lade cet observatoire, situé dans ledu Chili, a permis à l'équipe de recueillir suffisamment depour détecter la galaxie et sa queue d'éjection."ALMA a apporté un nouvel éclairage sur les mécanismes qui peuvent mettre fin à la formation d'étoiles dans les galaxies lointaines. Le fait d'être témoin d'une perturbation aussi importante constitue une nouvelle pièce importante du puzzle complexe de l'évolution des galaxies", déclare Chiara Circosta, chercheuse à l'University College London (Royaume-Uni), qui a également contribué à laÀ l'avenir, l'équipe pourrait utiliser ALMA pour faire desà plus haute résolution et plus profondes de cette galaxie, ce qui lui permettrait de mieux comprendre ladu gaz éjecté. Des observations effectuées avec le futur Extremely Large Telescope de l'ESO pourraient permettre à l'équipe d'explorer les connexions entre les étoiles et le gaz dans ID2299, apportant un nouvel éclairage sur l'évolution des galaxies.Cette recherche est présentée dans un article intitulé “Ainterstellar medium ejection from a massive starburst galaxy at z=1.4” publié dans Nature Astronomy (doi: 10.1038/s41550-020-01268-x).