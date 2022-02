Une image gigantesque de 4.4 millions de galaxies rendue publique

Sur une période de sept ans, soit entre 2014 et 2021, une équipe scientifique internationale, impliquant en France l'Observatoire de Paris - PSL, l'Université d'Orléans et le CNRS, a cartographié plus d'un quart du ciel de l'hémisphèreà l'aide dueuropéen Low Frequency Array (LOFAR). Il révèle une image radio détaillée de plus de 4,4 millions d'objets et un visage trèsde notre. Maintenant que ce trésor dea étépublic, n'importe qui peut accéder à certains des objets les plus exotiques de notre univers.La majorité des objets détectés par LOFAR se trouve à des milliards d'années-lumière. Leurradio est créée par des particules électriquement chargées et hyper énergétiques, accélérées par des explosions d'étoiles jeunes et massives dans des galaxies ou par d'énormes trous noirs. Des objets plus rares ont également été découverts et comprennent des groupes de galaxies lointaines enet des étoiles éruptives dans laDe nombreux articles scientifiques ont déjà été publiés grâce à la richesse des informations contenues dans cette image, qui n'était jusqu'alors accessible qu'aux seuls scientifiques du consortium international. Les études ont par exemple porté sur l'des "galaxies méduses" qui libèrent de lalorsqu'elles traversent leurou des immenses éruptions d'par des trous noirs qui perturbent le milieu extragalactique. Ces données ont par ailleurs permis la découverte de signaux provenant d'étoiles proches et qui pourraient être induits par des exoplanètes enou la détection d'unà rotationdont l'existence remet en question les théories actuelles décrivant de tels objets. Leet lades radio galaxies découvertes par LOFAR sont tels qu'undeparticipative a été mis en place.Cette immense carte a été produite grâce à des algorithmes de pointe développés au laboratoire "Galaxies, étoiles,et(GEPI,- PSL/CNRS). Ils ont été déployés sur de puissants ordinateurs dans toute l'pour traiter les 3500d'observations qui occupent 8 pétaoctet d'espace(équivalent à une pile dede 2km de haut). Cette publication de données, qui est de loin la plus importante du LOFAR Two-meter Sky Survey, présente environ und'objets qui n'ont jamais été vus auparavant -domaine d'énergie confondu.L'Timothy Shimwell (Université de Leiden et ASTRON) a déclaré: “Chaque fois que nous synthétisons une carte, nos écrans nous dévoilent des objets qui n'ont jamais été vus auparavant par des yeux humains. Explorer ces phénomènes inconnus qui brillent dans l'univers radio énergétique est une expérience incroyable et notre équipe est ravie de pouvoir partager cette carte avec le grand public. Elle ne représente que 27% de l'image finale mais nous prévoyons qu'elle conduira encore à de nombreuses autres percées scientifiques, notamment en étudiant le développement des plus grandes structures de l'Univers, les trous noirs supermassifs, la physique régissant la formation des étoiles dans les galaxies lointaines.”LOFAR est un radiotélescope observant à basses fréquences, conçu et construit par ASTRON. Il dispose d'installations d', de traitement et de stockage de données dans plusieurs, qui appartiennent à différentes parties (chacune avec leurs propres sources de financement), et qui sont collectivement exploitées par la fondation internationale LOFAT Telescope (ILT) dans le cadre d'une politiquecommune.Les ressources de l'ILT ont bénéficié des financements majeurs récents suivants:, Observatoire de- PSL, la station dede Nançay et l'd'Orléans, France; BMBF, MIWF-NRW, MPG, Allemagne; Science Foundation Ireland (SFI), Department of Business, Enterprise and Innovation (DBEI), Irlande; NWO, Pays-Bas; Le Conseil des installations scientifiques et technologiques, Royaume-Uni; Ministère des sciences et de l'supérieur, Pologne; L'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Italie.Cettea utilisé l'infrastructure nationale néerlandaise avec le soutien de la SURF (e-infra 180169) et du NWO (subvention 2019.056), des archives à long terme LOFAR des Pays-Bas hébergées par SURF et du groupe LOFAR e-infra. L'archive à long terme Jülich LOFAR et leallemand LOFAR sont tous deux coordonnés et exploités par le Jülich Supercomputing Center (JSC), et les ressources informatiques sur le supercalculateur JUWELS du JSC ont été fournies par le Gauss Center for Supercomputing eV (subvention CHTB00) par l'intermédiaire du Johnvon Neumann pour l'(NIC).Cette recherche a utilisé l'installation de calcul haute performance de l'Université du Hertfordshire et l'installation informatique LOFAR-UK située à l'Université du Hertfordshire et soutenue par le STFC [ST/P000096/1], ainsi que l'infrastructure informatique LOFARsoutenue et exploitée par l'INAF, et par le Département de Physique de l'Université de(en vertu d'un accord avec le Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale) au C3S Supercomputing Center, Italie. Les développements algorithmiques ont été effectués à l'aide du Centre de Données de Nançay. Les données sont publiées via le SURF Data Repository qui est soutenu par le projet DICE financé par l'UE (H2020-INFRAEOSC-2018-2020 sous la convention den°101017207).