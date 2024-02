James Webb observe le futur de notre Système solaire

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

L'observatoire spatial James Webb (JWST), connu pour son habileté à sonder les profondeurs de l'Univers, nous offre cette fois un regard prophétique sur le destin lointain de notre propre Système solaire, en identifiant potentiellement deux exoplanètes orbitantde naines blanches, les restes stellaires de ce que seront un jour des étoiles similaires à notre. Ces observations suggèrent un futur où des planètes semblables aux géantes gazeuses de notre système pourraient perdurer bien après la mort de leurLes deux planètes candidates, observées directement grâce à l'instrument MIRI du JWST, orbitent autour de deux naines blanches et présentent des caractéristiques étonnamment similaires à celles de Jupiter et Saturne, tant en masse qu'en éloignement de leur étoile morte. Cette découverte suggère que, même après la transformation du Soleil en, engloutissant les planètes internes jusqu'à Mars, les géantes gazeuses pourraient survivre, dérivant vers des orbites plus éloignées.Cette hypothèse est renforcée par la présence de "métaux" sur les naines blanches, indiquant que les planètes géantes pourraient influencer la trajectoire des comètes et des astéroïdes, contribuant à lamétallique observée sur ces étoiles. Entre 25 % et 50 % des naines blanches montrent cette pollution, laissant penser que la présence de planètes géantes autour des étoiles mourantes est un phénomène commun.La détection directe de ces exoplanètes par le JWST est un exploit rare et précieux pour l'astronomie, permettant potentiellement l'étude approfondie de leur composition atmosphérique, de leur masse et de leur. Ce type d'directe, par opposition aux méthodes indirectes habituelles, ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre la survie des planètes autour des étoiles en fin de vie.Curieusement, les caractéristiques observées dans le spectre infrarouge de ces planètes remettent en question nos connaissances actuelles sur laet lade l'atmosphères des exoplanètes, et pourraient même suggérer l'existence de lunes chaudes orbitant ces géantes gazeuses.La recherche sur ces planètes candidates, encore en attente de révision par les pairs, promet d'éclairer notre compréhension de l'évolution des systèmes planétaires bien au-delà de la mort de leur étoile centrale, offrant ainsi un aperçu du futur potentiel de notre propre