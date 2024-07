Ce laser peut abattre un drone en plein vol, et avec une précision impressionnante

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Le système d'armes à énergie dirigée lors d'une démonstration dans la zone militaire de Puckapunyal.

L'armée australienne innove avec le Fractl, une arme laser capable de neutraliser les drones en plein vol. Ce système, mis au point par AIM Defence, pourrait bien redéfinir la manière dont les militaires affrontent les menaces aériennes.Les drones, qu'ils soient petits ou gros, représentent aujourd'hui un véritable défi pour les forces armées. Utilisés massivement dans les conflits récents, notamment en Ukraine, ils nécessitent des solutions de neutralisation efficaces et économiques. C'est dans ce contexte que l'armée australienne a testé le Fractl, un laser portable capable d'abattre unen plein vol avec une précision impressionnante.Lors des essais effectués dans la zone militaire de Puckapunyal, dans l'État de Victoria, le Fractl a démontré sa capacité à abattre un drone à une distance de 1 000 mètres alors qu'il vole à 100 km/h. Ce système utilise un faisceau laser de la taille d'une pièce de 10 centimes pour atteindre sa cible.Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'ordinateur prenne le relais et permette de viser avec précision différentes parties du drone, comme la caméra ou les hélices. Les systèmes conventionnels, en comparaison, nécessitent une grandede munitions pour des résultats moins fiables. Le soldat Patrick Flanagan, qui a participé aux tests, a décrit l'expérience comme "un jeu": "On appuie sur un bouton pour suivre le drone, puis sur un autre pour tirer."a conçu ce laser qui utilise moins d'énergie qu'il n'en faut pour faire bouillir une bouilloire. L'arme peut fonctionner aussi bien sur batterie que sur secteur, offrant une flexibilité d'utilisation sur le terrain. Cetteprésente l'avantage de pouvoir être utilisée de manière quasi infinie, tant qu'elle est alimentée en énergie, ce qui en fait une solution particulièrement économique par rapport aux armes conventionnelles.Le Warrant Officer Class Two (WO2) Eli Lea du Robotic and Autonomous Systems Implementation and Coordination Office (RICO) a souligné l'importance de ce type de technologie pour l'avenir des forces armées: "Les armes à énergie dirigée, comme le Fractl, offrent une solution avec un 'chargeur infini', tant qu'il y a de l'énergie. Les systèmes dede tir modernes, spécifiquement conçus pour suivre et engager les drones, sont indispensables."Les leçons tirées des récents conflits, notamment en Ukraine, montrent que les drones sont une menace réelle et qu'il est essentiel de développer des outils adaptés pour les contrer efficacement. Le Fractl pourrait bien devenir l'un de ces outils indispensables sur les champs de bataille de demain.