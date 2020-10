LHC: un alignement au centième de millimètre



La couche la plus centrale du trajectographe interne d'ATLAS: le sous-détecteur à pixels. (Image: CERN)

Verticalité du sous-détecteur à pixels au cours d'un seul cycle d'exploitation du LHC. La ligne bleue en pointillé représente la position moyenne.

Le trajectographe interne d'ATLAS peut mesurer la position des particules chargées avec une précision supérieure au centième de millimètre. Pour cela, il faut que l'alignement du détecteur soit effectué avec une précision supérieure ou égale.La précision est indispensable au succès d'une expérience. Mais comment faire pour suivre lad'une particule lorsque len'arrête pas de bouger ? C'est la question qu'il a fallu résoudre pour le trajectographe interne de l'expérience ATLAS durant la deuxième période d'exploitation du LHC (2015-2018).Situé au coeur de l'expérience, le trajectographe interne d'ATLAS est capable de mesurer la position des particules chargées qui le traversent avec une précision supérieure au centième de millimètre. Pour cela, il faut que l'alignement du détecteur soit effectué avec une précision au moins égale. Dans un article récent , des physiciens d'ATLAS détaillent les solutions complexes qu'ils ont mis aupour assurer la précision de l'expérience.Le trajectographe,de 2 m deet de 6 m de, est composé de trois sous-détecteurs comportant des pixels enà forte granularité, des rubans de silicium et des pailles. Lorsque les particules chargées traversent le détecteur, elles laissent derrière elles uneconstituée de petits dépôts d'dans chaque sous-détecteur, ce qui permet par la suite de reconstituer leur trajectoire.Or, ces détecteurs sont loin d'être stationnaires. Pendant les collisions à haute intensité qui se produisent dans le LHC, ils peuvent se déplacer en raison de fluctuations deou de changement de l'intensité du. Les scientifiques d'ATLAS ont constaté que certaines parties du détecteur présentaient des indices montrant de brefs déplacements. Lorsque les puces électroniques des sous-détecteurs enregistrent des- jusqu'à 100 000 fois par- elles doivent utiliser une certaineélectrique, ce qui provoque une hausse de température au centre du détecteur ATLAS.Dans la couche située au plus près du coeur du trajectographe, c'est-à-dire dans le sous-détecteur à pixels, cet effet est particulièrement prononcé. L'excédent deprovoque l'dude refroidissement des pixels, ce qui entraîne un changement rapide de sa. Lese déplace de façon significative pendant la premièred'de données, jusqu'au moment où l'équilibreentre le sous-détecteur et le système de refroidissement est atteint. À mesure que diminue l'intensité des collisions, la dissipation de chaleur diminue également. Le fluide de refroidissement du pixel reprend alors sa forme, ce qui accroît la masse totale du sous-détecteur et entraîne un lentdans la direction opposée.Pour résoudre ce problème, les physiciens d'ATLAS ont dû mettre au point un nouveau système d'alignement automatisé pour le trajectographe interne. Cet alignementse réactualisera lors de chaque cycle d'exploitation du LHC, en corrigeant de façon appropriée les données enregistrées par ATLAS. De nouvelles constantes d'alignement sont calculées toutes les 20au cours de la première heure d'acquisition de données, puis toutes les 100 minutes.Cette technique d'alignement innovante a permis aux physiciens d'ATLAS de continuer à enregistrer des données avec une précision inégaléeau long de la deuxième période d'exploitation. Les physiciens préparent à présent le trajectographe interne pour la prochaine étape: la troisième exploitation du LHC, dont le démarrage est prévu début 2022.