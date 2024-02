Quelle est cette physique inconnue soulevée par le LHC ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Vue du détecteur d'ATLAS au LHC. (Image: Claudia Marcelloni/ATLAS CERN)

Une équipe internationale de chercheurs a observé pour la première fois une forme de désintégration inédite du boson de Higgs, jetant un éclairage nouveau sur les mystères de l'Univers et suggérant l'existence de phénomènes physiques encore inexplorés. Cette découverte, fruit de l'analyse derecueillies lors des collisions de protons au Grandde Hadrons (LHC) du CERN, marque un pas de géant dans notre compréhension du monde subatomique.Le boson de Higgs, uneprédite dans les années 1960 et découverte avec certitude en 2012, joue un rôle crucial dans le Modèle standard de la. Il est associé à un champ, omniprésent dans l'Univers, qui confère leur masse aux autres particules. Sa capacité à interagir avec diverses particules et champs avait été mesurée avec précision, confirmant les prédictions jusqu'à présent.L'observation récente concerne une désintégration du boson de Higgs en un photon, ou quantum de, et un boson Z, une particule sansimpliquée dans la transmission de la force faible, l'une des quatre forces fondamentales de l'Univers. Selon la, ce processus est extrêmement rare, survenant environ 15 fois sur 10 000 désintégrations. Toutefois, les données recueillies par les collaborations ATLAS et CMS montrent un taux de désintégration supérieur, à 34 occurrences pour 10 000, ce qui soulève des questions sur la possibilité de nouvelles particules ou forces au-delà du Modèle standard.Cette différence notable par rapport aux prédictions théoriques, bien qu'encore insuffisante pour exclure une fluctuation statistique, suggère la possibilité d'une nouvelle. Elle ouvre notamment la porte à des théories telles que la, qui propose une relation entre les particules de demi-spin et de spin entier, offrant des réponses potentielles à certaines des grandes énigmes de la physique, comme la nature de laet l'énorme écart entre les forces faible et gravitationnelle.La détection de cette désintégration a nécessité une analyse minutieuse des résultats des collisions de protons au LHC, où les scientifiques ont dû compenser l'incapacité à observer directement le boson Z en mesurant l'énergie des électrons ou des muons produits lors de sa désintégration. Cette prouesse technique souligne l'extraordinaire précision avec laquelle les physiciens peuvent aujourd'hui tester les fondements de notre compréhension de l'Univers.Les chercheurs se tournent désormais vers l'avenir, avec l'anticipation de données encore plus précises provenant de la prochaine phase du LHC et du futur Grand Collisionneur de Hadrons à haute, promettant des découvertes sur la structurede la