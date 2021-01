Liaison laser record: et si Einstein avait raison

Dans une étude publiée le vendredi 22 janvier 2021 dans la revue Nature Communications, un nouveau record mondial pour la transmission la plus stable d'un signal laser à travers l'atmosphère vient d'être établi par une équipe franco-australienne, coordonnée par le département SYstèmes de RéférenceEspace (SYRTE) de l'- PSL.Ce record dua été permis en combinant lade "stabilisation de" des Australiens avec des terminaux optiques auto-guidés avancés.Ensemble, ces technologies ont permis d'envoyer des signaux laser d'unà un autre en corrigeant les fluctuations introduites par laatmosphérique. Il s'agit de la méthode la plus précise au monde pour comparer les horloges entre deux endroits distincts.L'équipe, comprenant des chercheurs du SYRTE de l'Observatoire de- PSL, du Centre national d'études spatiales (CNES) et de l'd'Occidentale (ICRAR-UWA), a publié une étude le vendredi 22 janvier 2021 dans la revueL'auteur principal Benjamin Dix-Matthews, étudiant enà l'ICRAR et à l'UWA, a déclaré que la technique élimine efficacement la turbulence atmosphérique. “Nous pouvons corriger les turbulences atmosphériques en 3-D, c'est-à-dire gauche-droite, haut-bas et, de manière critique, le long de la ligne de vol... C'est comme si l'en mouvement avait été supprimée et n'existait pas. Cela nous permet d'envoyer des signaux laser très stables à travers l'atmosphèreen conservant la qualité dud'origine.”.L'expérience defranco-australienne entre deux bâtiments des locaux du CNES à Toulouse est une première étape vers la mise en oeuvre de liaisons laser à plus longue distance utilisant des relais aéroportés, ou des liaisons entre le sol et lesdans l'espace, comme illustré dans le schéma.La comparaison des échelles de temps entre les horloges atomiques optiques sur les liaisons laser sol-espace et les liaisons laser terrestres en espace libre aura d'énormes avantages pour les sciences fondamentales et appliquées:- En, cette méthode permet de tester la prédiction d'Einstein selon laquelle les horloges situées à des endroits différents battent à des rythmes différents.- En sciences plus appliquées, comme la géodésie et la géophysique, la comparaison d'horloges situées à des endroits différents permettra de nouvelles mesures des potentiels gravitationnels locaux. Cette technique émergente est connue sous le nom de "géodésie chronométrique" et tire parti des meilleures horloges atomiques et des meilleurs systèmes de comparaison de fréquences actuels utilisant des transmissions laser.On peut aussi imaginer des applications pour les communications optiques, où la transmission de laen espace libre pour transporter l'information est un domaine émergent avec des avantages potentiels. En effet, les communications optiques peuvent transmettre desen toute sécurité avec des débits beaucoup plus élevés que les communications radio actuelles.Benjamin P. Dix-Matthews, Sascha W. Schediwy, David R. Gozzard, Etienne Savalle, François-Xavier Esnault, Thomas Lévèque, Charles Gravestock, Darlene D'Mello, Skevos Karpathakis, Michael Tobar, Peter Wolf