☢️ Un lien établi entre cancer et centrales nucléaires

Image d'illustration Pixabay

Une relation inquiétante vient d'émerger des statistiques américaines: les comtés situés à proximité des centrales nucléaires en activité enregistrent des taux de mortalité par cancer supérieurs à la normale. Cette découverte provient d'un examen récent mené à l'échelle nationale.Cette analyse a été réalisée par des chercheurs de l'école de santé publique Harvard T.H. Chan. Elle constitue la première étude du 21e siècle à couvrir tous les comtés américains et chaque. Leur travail ne démontre pas un lien de cause à effet direct, mais il ouvre des pistes de réflexion importantes.Leur investigation s'est concentrée sur la période allant de 2000 à 2018. Pour évaluer l'influence cumulative des installations nucléaires voisines, les scientifiques ont employé une méthode de "proximité continue". Ils ont également intégré à leur modèle plusieurs facteurs, tels que le niveau d'éducation, le revenu moyen, les conditions environnementales et les habitudes de santé.Après ces ajustements, les résultats continuent de montrer une association nette. Les zones les plus proches des centrales affichent des taux de décès par cancer plus importants. Sur l'de la période examinée, près de 115 000 décès pourraient être associés à cette proximité, avec un effet plus prononcé parmi les personnes âgées.Petros Koutrakis, auteur principal de l'étude, indique que le risque apparent décroît avec l'éloignement. Il met en avant l'utilité de travaux complémentaires, particulièrement à une époque où l'énergie nucléaire est envisagée parmi les solutions pour lutter contre le changement climatique.Ce travail comporte certaines limites, comme l'absence de mesures directes des radiations. Par conséquent, il ne peut pas affirmer que les centrales sont la cause, mais il expose une corrélation qui mérite d'être explorée plus avant.